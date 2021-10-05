|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:47
WallNutPen написав: Alex_TT написав:
Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!
Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил
Повышенным от нуля?)
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 14:56
idealstorm написав: WallNutPen написав: Alex_TT написав:
Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!
Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил
Повышенным от нуля?)
вангую, что ставочкой 0.1%/год)))) Это просто детский садик в нынешних условиях
имхо - такие ставочки сейчас у мони, привата и А-банка - думаю что альфа не исключение
как по мне, то лучше уже долларовые облиги на 3.7% годовых, но это для дядь с крепкими орешками, хз что за год произойдет еще
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:34
idealstorm написав: WallNutPen написав: Alex_TT написав:
Добрый день! Подскажите, в Альфа-банке возвращают доллары, упавшие на карту с депо? Если да - нужно заказывать? Спасибо!
Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил
Повышенным от нуля?)
Ну когда он звонил ставки по депо в долларе на 3 года были еще 2,75% - то есть получалось бы 3,75% (персмен обещал +1% при переоформлении вклада на новый срок). Ну с тех пор да - ставочки подупали ниже плинтуса. При том не только в Альфе. Буквально сегодня был еще в двух банках - везде ставки со вчерашнего дня в 2 раза и больше по валюте снизились. Даже дышащая на ладан Мега, которая не выдает уже довольно давно закончившиеся вклады в валюте и та снизила ставки на годовые депо если не ошибаюсь с 2,5 до 1,25 %.
Думаю все признаки того что начался массовый загон на ОГВЗ (в смысле военные облигации). От этого становится несколько стремно - ведь легко потом могут вернуть резидентам бумагой по не понятному курсу
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:44
Shaman написав:
интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает.
Было объявление в середине марта о том что Виза и Мастер отменяют в Украине интерчендж в связи с войной. После это все банки массово стали приостанавливать свои кэшбек программы. Думаю что при верном подходе - интерчендж все окупает. Как раз именно он был причиной того что бегемот стал супер прибыльным в свое время
Shaman написав:
и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть
Ну вообще в банке там считается все по одному общему итогу потому как бэк-офис обычно вообще ничего не зарабатывает а фронты зарабатывают огого. Но если бы была верной теория что основной источник это проценты по кредитам - то как раз не было такой картины что ряд банков предлагает более высокий % кэшбека именно за свои. При чем это зачастую банки (Моня, А-банка) которые изначально давали бОльший кэшбек за кредитные, а потом переобулись. Поэтому тут не все так однозначно - берутся и те и другие доходы. Но интерчендж думаю влияет на кэшбек очень сильно
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 20:11
WallNutPen написав: Shaman написав:
интерчендж особо еще пока и не убирали. интерчендж орехи не окупает.
Было объявление в середине марта о том что Виза и Мастер отменяют в Украине интерчендж
в связи с войной. После это все банки массово стали приостанавливать свои кэшбек программы. Думаю что при верном подходе - интерчендж все окупает. Как раз именно он был причиной того что бегемот стал супер прибыльным в свое время
Shaman написав:
и здесь тоже высказывалось мнение, что основной источник - это %. поскольку сейчас с % туго - кредитные каникулы - то орехов нет. когда стабилизируется ситуация с % - тогда может быть
Ну вообще в банке там считается все по одному общему итогу потому как бэк-офис обычно вообще ничего не зарабатывает а фронты зарабатывают огого. Но если бы была верной теория что основной источник это проценты по кредитам - то как раз не было такой картины что ряд банков предлагает более высокий % кэшбека именно за свои. При чем это зачастую банки (Моня, А-банка) которые изначально давали бОльший кэшбек за кредитные, а потом переобулись. Поэтому тут не все так однозначно - берутся и те и другие доходы. Но интерчендж думаю влияет на кэшбек очень сильно
по разделению интерченджа - как я помню, Виза и Мастер берут 0,25%, а банк-эмитетнт 1%. предполагаю, что даже если платежные сети свой интерчендж убрали, то банки свой оставили. кто-то слышал о снижении % эквайринга?
исходя из того, что интерчендж всего 1%, то орехи он никак не перекроет.
там еще надо перекрывать стоимость денег в грейс-периоде.
когда банк предлагает больший % кешбека за свои - возможно не хочет выдавать деньги в грейсе.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1974
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:21
Shaman написав:
по разделению интерченджа - как я помню, Виза и Мастер берут 0,25%, а банк-эмитетнт 1%. предполагаю, что даже если платежные сети свой интерчендж убрали, то банки свой оставили. кто-то слышал о снижении % эквайринга?
Дело в том что думаю вы заблуждаетесь в том что банки эмитенты карт могут качать какие либо права при нулевом интерченджа. Банки эквайеры да - в выигрышном положении ибо у них прямые договора с торговыми сетями и в плате за эквайринг может быть фиксированная сумма абонки и % от оборота. Эти банки получат свое в любом случае в зависимости от того как заключён договор с клиентом. А вот банки эмитенты карт ведь не получали плату непосредственно от банков эквайеров. Они получали их от МПС именно как % от ИЧ. Поэтому если МПС поставили нулевой ИЧ - банки эмитенты имеют процент от нуля, а банки эквайеры то о чем договорились с торговлей. И соответственно один из главных источников для платы кэшбека именно для эмитентов карт подиссяк
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:26
Shaman написав:
исходя из того, что интерчендж всего 1%, то орехи он никак не перекроет.
там еще надо перекрывать стоимость денег в грейс-периоде..
Вы берете одну операцию и сравниваете ИЧ и возможный кэшбек. В банке это работает по другому и считается по другому. Тут не берут отдельную операцию а берут массив операций. Когда будет много операций за которые кэшбек =0 а ИЧ по таким операциям пусть даже 0,2% то такие операции позволяют платить кэшбек по отдельным операциям и 20%. Именно потому банки часто пишут в рекомендациях "платите чаще нашими картами и мы вам дадим..." Какие-то плюшки. И поэтому банки не любят тех кто платит картами только по кэшбечным статьям и пытаются уменьшать им плюшки. Вот примерно так это работает
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1593
|941359
|
|
|467
|340743
|
|
|102
|153714
|
Вів 17 тра, 2022 18:45
klug
|