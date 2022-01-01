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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:56

  _PORT_UA написав:Вітаю. Питання стосовно акції 80/20. Скажіть у кого по КК розрахункова дата на початку чи середині місяця і ви сплатили плановий платіж, у вас залишилась пропозиція в додатку? Тобто,якщо зараз внести плановий платіж, то чи можна буде наприкінці місяця повністю внести кошти? В додатку пропозиція залишиться?

Можна.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:57

маю таку проблему з цим банком :(

До початку війни відкрив рахунок у цінних паперах в Альфа-банку і з допомогою додатку Sence придбав у них (як у брокера) деякі цінні папери. Оплатив, вони Надіслали договір, виписку по операції все пройшло як книжка пише і у людей (брокерів) прийнято. В березні місяці по відповідних цінних паперах мені мали прийти на рахунок дивіденди. Не прийшли. Війна холєра. Але на початку квітня (6 квітня) оскільки Нацкомісія прийняла рішення, що в умовах воєнного стану обіг цп зупиняється але усі дивіденди мають сплачуватися, я все ж звернувся і спитався у банкірів де мої гроші. «Розуміємо. Але нічого не можемо зробити — НДУ (депозитарій) не видав розпорядження по реєстру власників.». 25 квітня повторно звертаюся «ну що там?» відповідь — «не можемо нічого зробити. від нас не залежить. очікуємо зарахування від національного депозитарію». ну значить значить треба банку як партнеру допомогти. звертаюся я значить в Національний Депозитарій «що ж ви такі-сякі Альфабанк ображаєте, не хочете їхні документи розглянути і гроші власникам виплатити » і в травні НДУ відповідає «ми невинні. ми затвердили реєстри власників по Альфабанку ще 1 квітня. і гроші їм уже теж перераховані. питайтеся в них чому вони вам не платять».
9 травня Звертаюся в черговий раз до банку «що ж ви жуліки мене весь квітень годували байками про депозитарій, якщо депозитарій давним давно все затвердив і гроші вам уже заплатив?» — «не переживайте виплата відбудеться на цьому тижні».кінець тижня настав — виплата не пройшла. знову питаюся, «що з трапилось? чому не дотримались слова? коли почнете працювати» і відповідь «все буде добре. гроші заплатимо найближчим часом». правда коли саме цей час настане цього разу вже нічого не говорять взагалі («інформації ще не має»). тому усім хто захоче мати справу з Альфабанком, як з брокером варта знати, що виплати коштів вони проводять не в той же день (як нормальні брокери типу іноземних) а через кілька місяців. точніше взагалі не відомо як проводять бо станом на 18.05 кошти власникам брокер Альфабанк так і не зарахував. Смердить недопропорядністю.
kvv_new
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:32

  greenback1996 написав:
  idealstorm написав:
  WallNutPen написав:Выдают. Заказывать желательно. Но при наличии в кассе могут выдать и без предзаказа. Мне Персмен сам звонил за 4 дня до окончания депо с вопросом не хотите ли пролонгировать ещё на три года. Искушал повышенным процентом при переоформлении. Не искусил

Повышенным от нуля?)


вангую, что ставочкой 0.1%/год)))) Это просто детский садик в нынешних условиях :P :lol:

имхо - такие ставочки сейчас у мони, привата и А-банка - думаю что альфа не исключение

как по мне, то лучше уже долларовые облиги на 3.7% годовых, но это для дядь с крепкими орешками, хз что за год произойдет еще :roll:

можно Форвард попробовать
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:16

Re: Альфа-Банк

  kvv_new написав:звертаюся я значить в Національний Депозитарій

А тепер ще з віддовіддю Альфи зверніться до НБУ, і думаю ТА(ВА) можна вводити :(
І сюди закиньте свою маляву https://t.me/investmentsense
Но тільки покотше її зробить
Amethyst
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