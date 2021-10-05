Додано: Сер 18 тра, 2022 09:57

До початку війни відкрив рахунок у цінних паперах в Альфа-банку і з допомогою додатку Sence придбав у них (як у брокера) деякі цінні папери. Оплатив, вони Надіслали договір, виписку по операції все пройшло як книжка пише і у людей (брокерів) прийнято. В березні місяці по відповідних цінних паперах мені мали прийти на рахунок дивіденди. Не прийшли. Війна холєра. Але на початку квітня (6 квітня) оскільки Нацкомісія прийняла рішення, що в умовах воєнного стану обіг цп зупиняється але усі дивіденди мають сплачуватися, я все ж звернувся і спитався у банкірів де мої гроші. «Розуміємо. Але нічого не можемо зробити — НДУ (депозитарій) не видав розпорядження по реєстру власників.». 25 квітня повторно звертаюся «ну що там?» відповідь — «не можемо нічого зробити. від нас не залежить. очікуємо зарахування від національного депозитарію». ну значить значить треба банку як партнеру допомогти. звертаюся я значить в Національний Депозитарій «що ж ви такі-сякі Альфабанк ображаєте, не хочете їхні документи розглянути і гроші власникам виплатити » і в травні НДУ відповідає «ми невинні. ми затвердили реєстри власників по Альфабанку ще 1 квітня. і гроші їм уже теж перераховані. питайтеся в них чому вони вам не платять».

9 травня Звертаюся в черговий раз до банку «що ж ви жуліки мене весь квітень годували байками про депозитарій, якщо депозитарій давним давно все затвердив і гроші вам уже заплатив?» — «не переживайте виплата відбудеться на цьому тижні».кінець тижня настав — виплата не пройшла. знову питаюся, «що з трапилось? чому не дотримались слова? коли почнете працювати» і відповідь «все буде добре. гроші заплатимо найближчим часом». правда коли саме цей час настане цього разу вже нічого не говорять взагалі («інформації ще не має»). тому усім хто захоче мати справу з Альфабанком, як з брокером варта знати, що виплати коштів вони проводять не в той же день (як нормальні брокери типу іноземних) а через кілька місяців. точніше взагалі не відомо як проводять бо станом на 18.05 кошти власникам брокер Альфабанк так і не зарахував. Смердить недопропорядністю.