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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:59

Re: Альфа-Банк

понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 28.01.15
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:10

Re: Альфа-Банк

andreyiskra написав:понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
Так.
Zochan
 
Повідомлень: 490
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 277278279280
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