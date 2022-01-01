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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:59
понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
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andreyiskra
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:10
andreyiskra написав:понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
Так.
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Zochan
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Додано: Чет 19 тра, 2022 10:30
andreyiskra написав:
Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.
Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту
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gh78
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