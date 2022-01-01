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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:59

Re: Альфа-Банк

понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 28.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:10

Re: Альфа-Банк

andreyiskra написав:понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
Так.
Zochan
 
Повідомлень: 490
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:30

  andreyiskra написав:Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.

Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту
gh78
 
Повідомлень: 169
З нами з: 25.04.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 277278279280
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