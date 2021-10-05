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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:59
понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
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andreyiskra
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:10
andreyiskra написав:понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
Так.
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Zochan
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Додано: Чет 19 тра, 2022 10:30
andreyiskra написав:
Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.
Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту
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gh78
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:34
andreyiskra написав:
Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.
вас дали карту с которой вход и выход бесплатно ... что не так? 6 грн вы заплатили за услугу сервиса по переводу.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:35
gh78 написав: andreyiskra написав:
Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.
Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту
щас особо и не потянешь ) 5 к и нах )
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IMPRINTER
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Додано: Чет 19 тра, 2022 14:06
Відкрив додаток, з'являється в червоному вікні надпис: "Списано платіж, якого не було...", (в думках, що за платіж, якийсь страх), а це просто новинні повідомлення, немає слів, ну і Альфа лякає
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Zochan
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Додано: Чет 19 тра, 2022 14:11
Zochan написав:
Відкрив додаток, з'являється в червоному вікні надпис: "Списано платіж, якого не було...", (в думках, що за платіж, якийсь страх), а це просто новинні повідомлення, немає слів, ну і Альфа лякає
Приучает отключать автоматическое обновление приложения. А так обновил и сразу зашел проверить что нового. Чтобы не было таких неожиданностей.
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Bosstone
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