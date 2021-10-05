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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:59

Re: Альфа-Банк

понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1226
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:10

Re: Альфа-Банк

andreyiskra написав:понял, спасибо. в общем можно (надо) тянуть любым банком: форвард, а-банк?
Так.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:30

  andreyiskra написав:Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.

Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту
gh78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:34

  andreyiskra написав:Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.


вас дали карту с которой вход и выход бесплатно ... что не так? 6 грн вы заплатили за услугу сервиса по переводу.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:35

  gh78 написав:
  andreyiskra написав:Какого х@ра с меня взяло 6 грн при переводе 100 грн на моно с карты вайт?
Я же просил в отделении что бы дали карту где все бесплатно.

Ещё можно открыть виртуальный хамелеон, перекинуть на него, и с него уже толкнуть на моно.
Альфа не любит внешние тянучки, и может заблочить карту


щас особо и не потянешь ) 5 к и нах )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:06

Re: Альфа-Банк

Відкрив додаток, з'являється в червоному вікні надпис: "Списано платіж, якого не було...", (в думках, що за платіж, якийсь страх), а це просто новинні повідомлення, немає слів, ну і Альфа лякає :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:11

  Zochan написав:Відкрив додаток, з'являється в червоному вікні надпис: "Списано платіж, якого не було...", (в думках, що за платіж, якийсь страх), а це просто новинні повідомлення, немає слів, ну і Альфа лякає :(

Приучает отключать автоматическое обновление приложения. А так обновил и сразу зашел проверить что нового. Чтобы не было таких неожиданностей.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 05:36

Re: Альфа-Банк

Встановлено ліміт на зняття готівки 5000, поширюється тільки на банкомат?
В касі можна зняти більшу суму чи для цього потрібно піднімати ліміт?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:49

Re: Альфа-Банк

Як можна підняти ліміт на зняття готівки?
В додатку не дозволяє.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:56

  Zochan написав:Як можна підняти ліміт на зняття готівки?
В додатку не дозволяє.

ніяк, мене запевнели, що можна в касі зняти скільки хоч. лише фрі 2 рази на місяць.
melkh
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