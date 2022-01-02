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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:54

Re: Альфа-Банк

Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:27

  _PORT_UA написав:Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?

Підійде, поповнював, до 30 000 грн. без питань після підтвердження телефону
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:52

  melkh написав:ніяк, мене запевнели, що можна в касі зняти скільки хоч. лише фрі 2 рази на місяць.

Это кто сказал, что только два раза? Неужели опять плату ввели? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:02

Re: Альфа-Банк

....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:16

  abc111 написав:....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???

... а я не читав ... і що тепер?
Amethyst
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