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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:54
Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:27
_PORT_UA написав:
Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?
Підійде, поповнював, до 30 000 грн. без питань після підтвердження телефону
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:02
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
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abc111
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:16
abc111 написав:
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
... а я не читав ... і що тепер?
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Amethyst
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П'ят 20 тра, 2022 05:35
abc111
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