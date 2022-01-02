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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:54
Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:27
_PORT_UA написав:
Яким чином зараз можна поповнити картку Альфа готівкою?Термінал Easypay підійде?
Підійде, поповнював, до 30 000 грн. без питань після підтвердження телефону
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:02
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
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abc111
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:16
abc111 написав:
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
... а я не читав ... і що тепер?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:28
abc111 написав:
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
є № законопроекту? чи просто журнашлюшки розганяють зраду
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greenozon
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:52
greenozon написав: abc111 написав:
....читав інфу що депутати внесли пропозицію націоналізувати альфу....чим аукнется вкладникам ???
є № законопроекту? чи просто журнашлюшки розганяють зраду
депутаты много всякой ахинее вносили ... там законы про дематюкацию т.п.
в любом случае чем угрожает национализация альфы вкладчикам? ничем ... приват тоже национализировали ...
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IMPRINTER
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