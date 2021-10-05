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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:А за цим законом КОЛИ проходить саме відшкодування, не пізДніше 1 місяця після відміни Воєного Стану чи як?

Цікаво!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:40

Re: Альфа-Банк

Увага! У Вас існує несанкціонована заборгованість у розмірі 0.31 . Телефон для довідок: 0 (800) 500 286
Такое в выписке по хамелеону. Он выбран в ноль, а это проценты списались...
Кинул гривну, но сколько этот овердрафт висел я не знаю!
Последствия будут какие-то?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:53

Re: Альфа-Банк

помня о том, что все толкания с Альфы платные, никогда этого не делал, всегда тянул.

понадобилось перебросить денег на чужую Альфу. в Сенсе получилось очень просто и быстро. даже очень быстро...

что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
во-вторых, иду по цепочке ок-ок-ок - опа, деньги перевелись - т.е. ни допзапроса, ни даже возможности отмены (в моно или БВР несколько секунд можно отменить). как по мне, недоработка.
Shaman
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  #<1 ... 279280281282
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