Amethyst написав:А за цим законом КОЛИ проходить саме відшкодування, не пізДніше 1 місяця після відміни Воєного Стану чи як?
Цікаво!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:56
Re: Альфа-Банк
Цікаво!
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:40
Re: Альфа-Банк
Увага! У Вас існує несанкціонована заборгованість у розмірі 0.31 . Телефон для довідок: 0 (800) 500 286
Такое в выписке по хамелеону. Он выбран в ноль, а это проценты списались...
Кинул гривну, но сколько этот овердрафт висел я не знаю!
Последствия будут какие-то?
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:53
Re: Альфа-Банк
помня о том, что все толкания с Альфы платные, никогда этого не делал, всегда тянул.
понадобилось перебросить денег на чужую Альфу. в Сенсе получилось очень просто и быстро. даже очень быстро...
что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
во-вторых, иду по цепочке ок-ок-ок - опа, деньги перевелись - т.е. ни допзапроса, ни даже возможности отмены (в моно или БВР несколько секунд можно отменить). как по мне, недоработка.
|