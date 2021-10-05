|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:56
Amethyst написав:А за цим законом КОЛИ проходить саме відшкодування, не пізДніше 1 місяця після відміни Воєного Стану чи як?
Цікаво!
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:40
Увага! У Вас існує несанкціонована заборгованість у розмірі 0.31 . Телефон для довідок: 0 (800) 500 286
Такое в выписке по хамелеону. Он выбран в ноль, а это проценты списались...
Кинул гривну, но сколько этот овердрафт висел я не знаю!
Последствия будут какие-то?
-
pfauter
-
-
- Повідомлень: 338
- З нами з: 06.01.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:53
помня о том, что все толкания с Альфы платные, никогда этого не делал, всегда тянул.
понадобилось перебросить денег на чужую Альфу. в Сенсе получилось очень просто и быстро. даже очень быстро...
что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
во-вторых, иду по цепочке ок-ок-ок - опа, деньги перевелись - т.е. ни допзапроса, ни даже возможности отмены (в моно или БВР несколько секунд можно отменить). как по мне, недоработка.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:18
Shaman написав:
помня о том
в Сенсе р2р-толкалка с Хамона за свои даж на др. банки -- нашару
в МАБе при переводе по номеру щота (не карты!) клиенту Альфы отображается ФИО получателя, но такое зачисление (офлайн) идет 15..30 мин
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2359
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:28
Amethyst написав: Shaman написав:
помня о том
в Сенсе
р2р-толкалка с Хамона за свои даж на др. банки -- нашару
в МАБе
при переводе по номеру щота (не карты!) клиенту Альфы отображается ФИО получателя, но такое зачисление (офлайн) идет 15..30 мин
т.е. в Сенсе нашару, но без фамилии, а в МАБе есть ФИО, но p2p платное, только IBAN.
Альфа такая Альфа
я давно уже не входил в МАБ, может даже стер
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:50
Shaman написав:
что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
Когда они отказались от подтверждения операции кодом из SMS, то кануло в Лету и отображение маски фамилии и имени.
Теперь эти данные можно увидеть только после совершения этой операции.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4429
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 тра, 2022 18:11
Amethyst написав: POSToronnim V написав:
Добрый день! В очередной раз прошу тех кто в теме проконсультировать.
Нахожусь на временно оккупированной территории, отделение закрыто, специалисты не доступны.
Хочу воспользоваться акцией 80/20. Карта RED. Других карт Альфы на моё имя нет. Сумма для полного погашения 38.000 грн и её нужно, согласно условиям, оплатить одним платежом. Попытался со своих карт других банков, платеж не проходит. Причина - лимиты на перевод с карты на карту (29.999 грн). Горячие линии + техподдержка повысить лимит отказываются.
В Альфе так. Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку Ліміт на одну операцію 50 000 грн.
Ну и собственно вопрос. Получится ли провести одним платежом с карты Альфы дочери, нажимая "з iншоi карти"?
Нет, не получится. Там лимит не более 30К- за раз
Вам нужно открыть виртуальную/цифровую дебетку: Вайт или Хамелеон, и аккумулировать на ней нужную сумму. А потом одним махом загасить кредитку.
Ну или таки загасить сначала 8001, а потом уже с 29999 граться в 80/20 (
открыть сбер счет (его ж вроде СЭПом можно пополнить? или картой чужой?) закинуть туда + 100грн и уже с него загаситься.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7335
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 18:29
Как там альфа сейчас валюту с карты видает?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 622
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 тра, 2022 18:45
ihorsic написав:
Как там альфа сейчас валюту с карты видает?
По предварительному заказу в рамках 100000 грн. в эквиваленте в день - без проблем - буквально вчера
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|304
|414451
|
|
|44
|26409
|
Суб 21 тра, 2022 13:26
cohan
|
|480
|400699
|
Суб 21 тра, 2022 09:08
ol_zy
|