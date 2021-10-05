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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:56

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:А за цим законом КОЛИ проходить саме відшкодування, не пізДніше 1 місяця після відміни Воєного Стану чи як?

Цікаво!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:40

Re: Альфа-Банк

Увага! У Вас існує несанкціонована заборгованість у розмірі 0.31 . Телефон для довідок: 0 (800) 500 286
Такое в выписке по хамелеону. Он выбран в ноль, а это проценты списались...
Кинул гривну, но сколько этот овердрафт висел я не знаю!
Последствия будут какие-то?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:53

Re: Альфа-Банк

помня о том, что все толкания с Альфы платные, никогда этого не делал, всегда тянул.

понадобилось перебросить денег на чужую Альфу. в Сенсе получилось очень просто и быстро. даже очень быстро...

что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
во-вторых, иду по цепочке ок-ок-ок - опа, деньги перевелись - т.е. ни допзапроса, ни даже возможности отмены (в моно или БВР несколько секунд можно отменить). как по мне, недоработка.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:18

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:помня о том

в Сенсе р2р-толкалка с Хамона за свои даж на др. банки -- нашару
в МАБе при переводе по номеру щота (не карты!) клиенту Альфы отображается ФИО получателя, но такое зачисление (офлайн) идет 15..30 мин
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:28

  Amethyst написав:
  Shaman написав:помня о том

в Сенсе р2р-толкалка с Хамона за свои даж на др. банки -- нашару
в МАБе при переводе по номеру щота (не карты!) клиенту Альфы отображается ФИО получателя, но такое зачисление (офлайн) идет 15..30 мин

т.е. в Сенсе нашару, но без фамилии, а в МАБе есть ФИО, но p2p платное, только IBAN.
Альфа такая Альфа :D

я давно уже не входил в МАБ, может даже стер :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:50

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:что не понравилось - не светит ФИО, или часть ФИО - что неудобно. в других банках показывает.
Когда они отказались от подтверждения операции кодом из SMS, то кануло в Лету и отображение маски фамилии и имени.

Теперь эти данные можно увидеть только после совершения этой операции.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:11

  Amethyst написав:
  POSToronnim V написав:Добрый день! В очередной раз прошу тех кто в теме проконсультировать.
Нахожусь на временно оккупированной территории, отделение закрыто, специалисты не доступны.
Хочу воспользоваться акцией 80/20. Карта RED. Других карт Альфы на моё имя нет. Сумма для полного погашения 38.000 грн и её нужно, согласно условиям, оплатить одним платежом. Попытался со своих карт других банков, платеж не проходит. Причина - лимиты на перевод с карты на карту (29.999 грн). Горячие линии + техподдержка повысить лимит отказываются.
В Альфе так. Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку Ліміт на одну операцію 50 000 грн.
Ну и собственно вопрос. Получится ли провести одним платежом с карты Альфы дочери, нажимая "з iншоi карти"?

Нет, не получится. Там лимит не более 30К- за раз :(
Вам нужно открыть виртуальную/цифровую дебетку: Вайт или Хамелеон, и аккумулировать на ней нужную сумму. А потом одним махом загасить кредитку.

Ну или таки загасить сначала 8001, а потом уже с 29999 граться в 80/20 (

открыть сбер счет (его ж вроде СЭПом можно пополнить? или картой чужой?) закинуть туда + 100грн и уже с него загаситься.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:29

Re: Альфа-Банк

Как там альфа сейчас валюту с карты видает?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:45

  ihorsic написав:Как там альфа сейчас валюту с карты видает?

По предварительному заказу в рамках 100000 грн. в эквиваленте в день - без проблем - буквально вчера
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 23:33

Re: Альфа-Банк

Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?
йцукен
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