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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 00:09

  йцукен написав:Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?


что непонятно?
лучше получить щас 80, чем потом 0.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 06:30

  йцукен написав:Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?

Почитайте ветку с конца апреля. Это все уже обсудили и забыли
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 06:43

Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:20

Hotab В мене закрилось моментально разом з карткою. Чи дійсно все вірно зробила? Треба було не просто самостійно гасити 80%, а проходити по пунктам в сенсі.
Розрахунку для податкової ще не отримав.
Ой+
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