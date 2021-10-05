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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 00:09
йцукен написав:
Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?
что непонятно?
лучше получить щас 80, чем потом 0.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:30
йцукен написав:
Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?
Почитайте ветку с конца апреля. Это все уже обсудили и забыли
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:43
Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?
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Hotab
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:20
Hotab
В мене закрилось моментально разом з карткою. Чи дійсно все вірно зробила? Треба було не просто самостійно гасити 80%, а проходити по пунктам в сенсі.
Розрахунку для податкової ще не отримав.
IMPRINTER написав:
учше получить щас 80, чем потом 0.
В мене 5 річне депо на порядки було більше ніж заборгованість, але також отримав таку пропозицію. Чим зі мною могла ризикувати альфа? Якось терміново потрібні гроші їм стали.
Востаннє редагувалось Ой+
в Нед 22 тра, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:21
Ой+ , дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
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Hotab
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:47
ДОброго дня! Р2Р у білому пакеті вже не безкоштовні, залишилась лише тягнучка безкоштовна?
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sergia
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:15
sergia написав:ДОброго дня! Р2Р у білому пакеті вже не безкоштовні, залишилась лише тягнучка безкоштовна?
Так
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:26
Hotab написав:Ой+
, дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
как пояснила горячка, списание пройдет, когда будет сформирована и отправлена справка о списании - как отдельный документ
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Shaman
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Суб 21 тра, 2022 13:26
cohan
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