Альфа-Банк
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Додано: Нед 22 тра, 2022 00:09
йцукен написав:
Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?
что непонятно?
лучше получить щас 80, чем потом 0.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:30
йцукен написав:
Ребята, кто-то может обьяснить с чем связан аукцион невиданной щедрости со списанием 20% долга по кредитам?
Почитайте ветку с конца апреля. Это все уже обсудили и забыли
WallNutPen
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Додано: Нед 22 тра, 2022 06:43
Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?
Hotab
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:20
Hotab
В мене закрилось моментально разом з карткою. Чи дійсно все вірно зробила? Треба було не просто самостійно гасити 80%, а проходити по пунктам в сенсі.
Розрахунку для податкової ще не отримав.
IMPRINTER написав:
учше получить щас 80, чем потом 0.
В мене 5 річне депо на порядки було більше ніж заборгованість, але також отримав таку пропозицію. Чим зі мною могла ризикувати альфа? Якось терміново потрібні гроші їм стали.
Востаннє редагувалось
Ой+
в Нед 22 тра, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:21
Ой+ , дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
Hotab
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Додано: Нед 22 тра, 2022 08:47
ДОброго дня! Р2Р у білому пакеті вже не безкоштовні, залишилась лише тягнучка безкоштовна?
sergia
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:15
sergia написав:ДОброго дня! Р2Р у білому пакеті вже не безкоштовні, залишилась лише тягнучка безкоштовна?
Так
korovas2
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:26
Hotab написав: Ой+
, дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
как пояснила горячка, списание пройдет, когда будет сформирована и отправлена справка о списании - как отдельный документ
Shaman
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:38
Shaman написав: Hotab написав: Ой+
, дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
как пояснила горячка, списание пройдет, когда будет сформирована и отправлена справка о списании - как отдельный документ
Я так понял для этого надо по приглашению к ним на отделение сходить? Барышня выехала за границу.
Но смс такое есть.
Долг при этом пока висит.
Hotab
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:59
Hotab написав: Shaman написав: Hotab написав: Ой+
, дякую за відповідь. Там не картка, а типу споживчого. Йшла наче по пунктам.
как пояснила горячка, списание пройдет, когда будет сформирована и отправлена справка о списании - как отдельный документ
Я так понял для этого надо по приглашению к ним на отделение сходить? Барышня выехала за границу.
Но смс такое есть.
Долг при этом пока висит.
как мне рассказывали, для Вас это худший вариант. т.е. для закрытия долга надо идти и получать в отделение справку.
еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.
но это все еще теория, кейс до конца не завершен.
наверное, имеет смысл помучать горячку
Shaman
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