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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11

А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
sergia
 
Повідомлень: 426
З нами з: 14.12.20
Подякував: 93 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 281282283284
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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