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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
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sergia
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