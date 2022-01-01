|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:59
sergia написав:
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 тра, 2022 12:10
idealstorm написав: sergia написав:
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
А что с Аллой стряслось? Раньше вроде нормальной валютной девочкой была
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|221
|118450
|
|
|1620
|1010620
|
|
|186
|240371
|
|