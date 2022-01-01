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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11

А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:59

  sergia написав:А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)

Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:10

  idealstorm написав:
  sergia написав:А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)

Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету

А что с Аллой стряслось? Раньше вроде нормальной валютной девочкой была
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:05

  Hotab написав:Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?

Про схожий випадок в телеграмі відповідали таке

"Це якщо отримання довідки - у разі якщо отримання на укр пошті не можливе( не працює). Та тоді доступно на відділенні( при цій умові потрібно звернутись туди і там дійсно підписати)/або отримання через чат - роздрукувати, підписати та відправити на юридичну адресу Альфа-Банку.
Якщо на Укрпошту - тоді прощення боргу буде вже після відправлення довідки - в найближче перше число місяця"
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

  Bosstone написав:
  solomia написав:У кого то есть рефссылка revolut?

А что она дает?

Вероятно, человек на 10 фунтов надеется и "THIS PROMOTION IS NO LONGER ACTIVE" его не смущает.
moveton
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