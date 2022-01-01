Hotab написав:Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?
Про схожий випадок в телеграмі відповідали таке
"Це якщо отримання довідки - у разі якщо отримання на укр пошті не можливе( не працює). Та тоді доступно на відділенні( при цій умові потрібно звернутись туди і там дійсно підписати)/або отримання через чат - роздрукувати, підписати та відправити на юридичну адресу Альфа-Банку. Якщо на Укрпошту - тоді прощення боргу буде вже після відправлення довідки - в найближче перше число місяця"