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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11

А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:59

  sergia написав:А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)

Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:10

  idealstorm написав:
  sergia написав:А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)

Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету

А что с Аллой стряслось? Раньше вроде нормальной валютной девочкой была
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:05

  Hotab написав:Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?

Про схожий випадок в телеграмі відповідали таке

"Це якщо отримання довідки - у разі якщо отримання на укр пошті не можливе( не працює). Та тоді доступно на відділенні( при цій умові потрібно звернутись туди і там дійсно підписати)/або отримання через чат - роздрукувати, підписати та відправити на юридичну адресу Альфа-Банку.
Якщо на Укрпошту - тоді прощення боргу буде вже після відправлення довідки - в найближче перше число місяця"
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

  Bosstone написав:
  solomia написав:У кого то есть рефссылка revolut?

А что она дает?

Вероятно, человек на 10 фунтов надеется и "THIS PROMOTION IS NO LONGER ACTIVE" его не смущает.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:45

Re: Альфа-Банк

А як в кредитній історії відображається прощення 20% боргу? Офіційний представник може щось сказати з цього приводу?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 21:03

80/20

Вопрос к официальному представителю.
Планируется ли продление акции 80/20 на июнь месяц по кредитным картам?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 07:54

  anikola13 написав:Вопрос к официальному представителю.
Планируется ли продление акции 80/20 на июнь месяц по кредитным картам?

кто же вам признается?
Ромасик
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