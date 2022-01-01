Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 10:11
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
sergia
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:59
sergia написав:
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
idealstorm
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Додано: Нед 22 тра, 2022 12:10
idealstorm написав: sergia написав:
А у Аллы для долляра лучше Мастер или Виза? В США с ней ехать не планирую)
Исходя из того, что Алла в принципе не для доллара, то можете выбирать по цвету
А что с Аллой стряслось? Раньше вроде нормальной валютной девочкой была
sergia
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:05
Hotab написав:
Але у знайомої залишок в 20% так і не списано, хоча РД вже був. Все зробила начебто вірно, через додаток. Коли спишуть ті 20%?
Про схожий випадок в телеграмі відповідали таке
"Це якщо отримання довідки - у разі якщо отримання на укр пошті не можливе( не працює). Та тоді доступно на відділенні( при цій умові потрібно звернутись туди і там дійсно підписати)/або отримання через чат - роздрукувати, підписати та відправити на юридичну адресу Альфа-Банку.
Якщо на Укрпошту - тоді прощення боргу буде вже після відправлення довідки - в найближче перше число місяця"
vollena71
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22
Bosstone написав: solomia написав:
У кого то есть рефссылка revolut?
А что она дает?
Вероятно, человек на
10 фунтов
надеется и "
THIS PROMOTION IS NO LONGER ACTIVE
" его не смущает.
moveton
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Додано: Нед 22 тра, 2022 18:45
А як в кредитній історії відображається прощення 20% боргу? Офіційний представник може щось сказати з цього приводу?
apostol
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Додано: Нед 22 тра, 2022 21:03
Вопрос к официальному представителю.
Планируется ли продление акции 80/20 на июнь месяц по кредитным картам?
anikola13
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Додано: Пон 23 тра, 2022 07:54
anikola13 написав:
Вопрос к официальному представителю.
Планируется ли продление акции 80/20 на июнь месяц по кредитным картам?
кто же вам признается?
Ромасик
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Додано: Пон 23 тра, 2022 09:04
anikola13 написав:
Вопрос к официальному представителю.
Планируется ли продление акции 80/20 на июнь месяц по кредитным картам?
последняя неделя акции
"налетай, торопись - покупай живопись"
Shaman
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Додано: Пон 23 тра, 2022 16:06
хотел заказать наличку грн. через горячку. что-то там узнавала, узнавала, потом говорит - нельзя. рекомендовала ехать в отделение и там спрашивать. что это за банк, в чем дело?
andreyiskra
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