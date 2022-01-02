У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 06:23
У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49
Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі
Додано: Вів 24 тра, 2022 08:06
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