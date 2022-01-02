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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 06:23

У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49

Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:06

  BBC написав:Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі

Дякую. Там нулі.
Ну що ж, почекаємо клієнтоорієнтованості від Алки поличці і далі.
Hotab
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  #<1 ... 282283284285
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