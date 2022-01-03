У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
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Додано: Вів 24 тра, 2022 06:23
У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49
Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі
Додано: Вів 24 тра, 2022 08:06
Додано: Вів 24 тра, 2022 12:46
Re: Альфа-Банк
Доброго дня.Читаю цей форум багато років.Дуже допомогло мені у житті. Дякую усім. Прикро,але з'явилась в мене проблема з Альфою.В чаті Сенса пусті балачки. Розраховую на вашу пораду та участь офпредставника.В мене є долари на доходному сейфі в межах старого фонду. Був пакет ультра. Карти закінчилися. Зараз я знаходжусь в Німеччині як біженка. В 2014 році виїхала з Донецької обл до Сумської обл. Зрозуміло що до відділення потрапити не можу. Є доступ в стару майальфу та сенс. Вдалося відкрити тільки віртуального Хамелеона. Далі хотіла відкрити пакет Вайт, не дає.Що мені робити?
Додано: Вів 24 тра, 2022 14:25
Re: Альфа-Банк
В чаті Сенса сказали прийти до відділення, зняти кошти, закрити стару ультра і відкрити Вайт. Це й так зрозуміло. Але ж я за кордоном. ВІЙНА не кожен день трапляється. Форс мажор все ж таки.Ось вся їх допомога в скрутний час.Вся надія на офпредставника Альфи. Багато тут читала про її допомогу.
Додано: Вів 24 тра, 2022 14:52
Спробуйте в Чаті ПЕРЕВИПУСТИТИСЯ (із збереженням старого карткового рахунку)... і може навіть на інший Пакет, більш дорогий. І краще вибрати Візу!
Чат може відповідати і 1..2 години, просто виходьте з Сенсу і займайтеся своїми справами, а потім продовжите таке офлайн-спілкування
І як з'являться картки (грн, юсд) в Сенсі, то активуйте їх онлайн (БЕЗ самого отримання).
Пропишить картки в ГПеї і спробуйте зняти тугріки в АТМ з NFC (такі треба пошукати), ну і можна буде розраховуватися в ПОСі. Альфа ще дозволяє керувати грошима через QR-код у Сенсі. Може це теж допоможе, пошукайте.
Додано: Вів 24 тра, 2022 20:11
Luba
+380 44 298 80 00 - контакт-центр для звонков в Альфу из-за границы.
Звонки на украинские номера из Скайпа бесплатны.
Попробуйте. Может так сумеете получить помощь.
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