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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 06:23

У Алки щось мінялось по лімітам на зняття готівки? З початком війни на чорній був нуль, так підіймати давали лише на добу після дзвінка в банк. Зараз теж так??
По Хамону як?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 07:49

Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 08:06

  BBC написав:Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі

Дякую. Там нулі.
Ну що ж, почекаємо клієнтоорієнтованості від Алки на поличці і далі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:46

Re: Альфа-Банк

Доброго дня.Читаю цей форум багато років.Дуже допомогло мені у житті. Дякую усім. Прикро,але з'явилась в мене проблема з Альфою.В чаті Сенса пусті балачки. Розраховую на вашу пораду та участь офпредставника.В мене є долари на доходному сейфі в межах старого фонду. Був пакет ультра. Карти закінчилися. Зараз я знаходжусь в Німеччині як біженка. В 2014 році виїхала з Донецької обл до Сумської обл. Зрозуміло що до відділення потрапити не можу. Є доступ в стару майальфу та сенс. Вдалося відкрити тільки віртуального Хамелеона. Далі хотіла відкрити пакет Вайт, не дає.Що мені робити?
Luba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:25

Re: Альфа-Банк

В чаті Сенса сказали прийти до відділення, зняти кошти, закрити стару ультра і відкрити Вайт. Це й так зрозуміло. Але ж я за кордоном. ВІЙНА не кожен день трапляється. Форс мажор все ж таки.Ось вся їх допомога в скрутний час.Вся надія на офпредставника Альфи. Багато тут читала про її допомогу.
Luba
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 14:52

  Luba написав:Доброго дня.Читаю цей форум багато років.Дуже допомогло мені у житті. Дякую усім. Прикро,але з'явилась в мене проблема з Альфою.В чаті Сенса пусті балачки. Розраховую на вашу пораду та участь офпредставника.В мене є долари на доходному сейфі в межах старого фонду. Був пакет ультра. Карти закінчилися. Зараз я знаходжусь в Німеччині як біженка. В 2014 році виїхала з Донецької обл до Сумської обл. Зрозуміло що до відділення потрапити не можу. Є доступ в стару майальфу та сенс. Вдалося відкрити тільки віртуального Хамелеона. Далі хотіла відкрити пакет Вайт, не дає.Що мені робити?

Спробуйте в Чаті ПЕРЕВИПУСТИТИСЯ (із збереженням старого карткового рахунку)... і може навіть на інший Пакет, більш дорогий. І краще вибрати Візу!
Чат може відповідати і 1..2 години, просто виходьте з Сенсу і займайтеся своїми справами, а потім продовжите таке офлайн-спілкування :(
І як з'являться картки (грн, юсд) в Сенсі, то активуйте їх онлайн (БЕЗ самого отримання).
Пропишить картки в ГПеї і спробуйте зняти тугріки в АТМ з NFC (такі треба пошукати), ну і можна буде розраховуватися в ПОСі. Альфа ще дозволяє керувати грошима через QR-код у Сенсі. Може це теж допоможе, пошукайте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 20:11

Luba

+380 44 298 80 00 - контакт-центр для звонков в Альфу из-за границы.

Звонки на украинские номера из Скайпа бесплатны.

Попробуйте. Может так сумеете получить помощь.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:51

Re: Альфа-Банк

Після довгих перемов у чаті Сенса з 6 чи 7 консультантами нарешті щось почали робити. Реанімували стару ультру доларову,завели ще нову гривневу Вайт. Але поки щось вони не роблять, хоч і пише що активні. Ну хочь щось почали робити, з'явилася надія. Дякую усім за поради.
Luba
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:54

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.

Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком.
Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 10:59

  Ой+ написав:
  Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.

Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком.
Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.

А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?
alfredhaos
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