Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.
Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком. Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.
А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?
как я понял, вначале Укрпочта, в случае невозможности - отделение.
наверное, можно сразу договориться об отделении банка - но тогда нужно обязательно забрать