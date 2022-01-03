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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

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Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 12:25

  alfredhaos написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.

Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком.
Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.

А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?

как я понял, вначале Укрпочта, в случае невозможности - отделение.

наверное, можно сразу договориться об отделении банка - но тогда нужно обязательно забрать
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 13:04

  alfredhaos написав:
  Ой+ написав:Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком.

А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?

Принесли додому. На конверті помітка "вручити особисто".
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 14:39

  alfredhaos написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.

Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком.
Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.

А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?
мені в ящик закинули
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:54

Re: Альфа-Банк

Сколько времени дается, после предложения перевести, на перевод покупки в рассрочку? До следующей РД?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:55

  mihasik написав:Сколько времени дается, после предложения перевести, на перевод покупки в рассрочку? До следующей РД?

Когда-то было 2 недели. Вряд ли меняли
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:58

  WallNutPen написав:
  mihasik написав:Сколько времени дается, после предложения перевести, на перевод покупки в рассрочку? До следующей РД?

Когда-то было 2 недели. Вряд ли меняли

Ок. Спс. Понаблюдаю.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:54

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день?
Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:58

  mihasik написав:
  WallNutPen написав:Когда-то было 2 недели. Вряд ли меняли

Ок. Спс. Понаблюдаю.


Главное если оплата уже провелась по счету сделать это до текущей РД.
Иначе рассрочка получится бессмыленной.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:03

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день?
Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?

у Алки СЕПи ходять 23/7, а проводки по рахунку ідуть тільки в оперчас
Гасити кредитки Алки потрібно тільки в робочий час (до 18:00, ну може до 19:00)!
Але, Алка часто малює дату погашення на -2 доби раніше, тому перевірте свою РД за датою КредДоговору
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:04

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день?
Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?

Отправить Сэп в субботу вы сможете. И если банк реципиент Сэп принимает тоже 24/7 то они вашему получателю поступят. Но проводку по счету альфа сделает понедельником. Хотя вам то какая разница. Используя пакетку на Овер не попадете
WallNutPen
 
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