Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.
Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком. Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.
А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?
как я понял, вначале Укрпочта, в случае невозможности - отделение.
наверное, можно сразу договориться об отделении банка - но тогда нужно обязательно забрать
Shaman написав:еще есть вариант, что могут отправить на Укрпочту - тогда получение они не контролируют, проводят по факту отправки.
Отримав по укрпошті конверт з цидулою-розрахунком. Маю намір позакривати ще ряд кредиток з банків, що обнулили ліміти, бо сенсу в них не бачу. А якщо ще врахувати. що можуть в будь-який момент ще якусь плату за обслуговування чи за неактивність, то тим більше.
А письмо приходит на отделение и нужно идти забирать? Или в почтовый ящик кидают?
Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день? Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?
_PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день? Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?
у Алки СЕПи ходять 23/7, а проводки по рахунку ідуть тільки в оперчас Гасити кредитки Алки потрібно тільки в робочий час (до 18:00, ну може до 19:00)! Але, Алка часто малює дату погашення на -2 доби раніше, тому перевірте свою РД за датою КредДоговору
_PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, СЕП у Альфа ходять виключно в будній день? Наприклад якщо мені на дебетку прийдуть кошти у суботу, я можу по IBAN переказати на кредитку, щоб платіж пройшов тим же днем? Чи він проведеться по рахунку лише понеділком?
Отправить Сэп в субботу вы сможете. И если банк реципиент Сэп принимает тоже 24/7 то они вашему получателю поступят. Но проводку по счету альфа сделает понедельником. Хотя вам то какая разница. Используя пакетку на Овер не попадете