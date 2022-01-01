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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:22
Вопрос по рассрочке ... по оплате с мсс 8999 - алла даст оформить рассрочку или нет?
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Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45
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Howl
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Додано: Суб 28 тра, 2022 18:05
Hotab написав: BBC написав:
Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі
Дякую. Там нулі.
Ну що ж, почекаємо клієнтоорієнтованості від Алки на поличці і далі.
с хамелеона не могу снять в банкомате собственные средства
(кредитный лимит давно ноль). Занавес алке.
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