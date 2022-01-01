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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
7%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
10
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:22

Вопрос по рассрочке ... по оплате с мсс 8999 - алла даст оформить рассрочку или нет?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38516
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780
Howl
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Повідомлень: 4438
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:05

  Hotab написав:
  BBC написав:Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі

Дякую. Там нулі.
Ну що ж, почекаємо клієнтоорієнтованості від Алки на поличці і далі.

с хамелеона не могу снять в банкомате собственные средства (кредитный лимит давно ноль). Занавес алке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:05

Re: Альфа-Банк

vitaliian, поскольку данный продукт Алла считает кредитно-дебетовым, то она выставила там нулевые лимиты на снятие средств. Если на карте нет кредитного лимита, то через поддержку можно изменить лимит на снятие.
Howl
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Повідомлень: 4438
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
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  #<1 ... 284285286287
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