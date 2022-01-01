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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:22
Вопрос по рассрочке ... по оплате с мсс 8999 - алла даст оформить рассрочку или нет?
Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:05
с хамелеона не могу снять в банкомате собственные средства (кредитный лимит давно ноль). Занавес алке.
Додано: Суб 28 тра, 2022 20:05
Re: Альфа-Банк
vitaliian, поскольку данный продукт Алла считает кредитно-дебетовым, то она выставила там нулевые лимиты на снятие средств. Если на карте нет кредитного лимита, то через поддержку можно изменить лимит на снятие.
Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44
Re: Альфа-Банк
Может кто-то пояснить - что за XYZ
Воспользовался акцией 20% - вам письмо
Насколько законен сабж?
В договоре банковского обслуживания - банк является налоговым агентом!!!
ИМХО западло бегать и искать кому-сколько-и-по-какой-причине-нужно-заплатить!
Даже если действительно нужно оплатить - то я сейчас даже суммы найти не могу - кому и сколько!!!
П.с. причем сука паскудно банк поступил - не предупредив о подобном - узнал из свежего отзыва про банк
ИМХО Банк Альфа - крайне паскудно себя повел! Буду жалобу в НБУ писать на подобные действия!
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