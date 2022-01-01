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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288289>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:22

Вопрос по рассрочке ... по оплате с мсс 8999 - алла даст оформить рассрочку или нет?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 14:45

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 18:05

  Hotab написав:
  BBC написав:Тепер у кожного індивідуальний незмінний ліміт, що можна побачити у властивостях картки в сенсі

Дякую. Там нулі.
Ну що ж, почекаємо клієнтоорієнтованості від Алки на поличці і далі.

с хамелеона не могу снять в банкомате собственные средства (кредитный лимит давно ноль). Занавес алке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 20:05

Re: Альфа-Банк

vitaliian, поскольку данный продукт Алла считает кредитно-дебетовым, то она выставила там нулевые лимиты на снятие средств. Если на карте нет кредитного лимита, то через поддержку можно изменить лимит на снятие.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44

Re: Альфа-Банк

Может кто-то пояснить - что за XYZ
Воспользовался акцией 20% - вам письмо
"Анульована сума кредиту буде фактично Вашим доходом, з якої, згідно податкового законодавства України Ви повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб - 18% та воєнний збір - 1,5%. Розмір податку до сплати буде вказано у довідці про погашення заборгованості та прощення боргу."


Насколько законен сабж?

В договоре банковского обслуживания - банк является налоговым агентом!!!

ИМХО западло бегать и искать кому-сколько-и-по-какой-причине-нужно-заплатить!

Даже если действительно нужно оплатить - то я сейчас даже суммы найти не могу - кому и сколько!!!

П.с. причем сука паскудно банк поступил - не предупредив о подобном - узнал из свежего отзыва про банк https://minfin.com.ua/ua/company/alfa-b ... ew/286687/ - а письмо мне было еще 7 мая!

ИМХО Банк Альфа - крайне паскудно себя повел! Буду жалобу в НБУ писать на подобные действия!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:25

Сабж полностью законен. О нем банк предупреждал в том приложении в котором вы давали заявку на прощение. Просто читать надо было по написанному. Данное прощение не регламентировано договором банковского обслуживания поэтому то что банк является налоговым агентом по тому договору никакого отношения к прощению не имеет. И кстати никуда ходить не надо - подать декларацию можно в интернете. Там же и оплатить. Нужные цифры банк пришлёт письмом по почте. Если письмо не сохранили - можно получить ещё одно в отделении. Проблема ИМХО полностью надумана
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:28

  WallNutPen написав:Сабж полностью законен. О нем банк предупреждал в том приложении в котором вы давали заявку на прощение. Просто читать надо было по написанному. Данное прощение не регламентировано договором банковского обслуживания поэтому то что банк является налоговым агентом по тому договору никакого отношения к прощению не имеет. И кстати никуда ходить не надо - подать декларацию можно в интернете. Там же и оплатить. Нужные цифры банк пришлёт письмом по почте. Если письмо не сохранили - можно получить ещё одно в отделении. Проблема ИМХО полностью надумана


Т.е. прощение != акция от банка которая регламентируется как КЕШБЕК?

А еще где можно перечитать - где прощение == доход там указано?

ХЗ как дойдет письмо - ибо по электронке был сабж 7 мая - а с бумажной почтой напряг - иногода теряется или доходит с большими опозданиями!

И еще сложный вопрос куда декларировать и как? Дайте инструкцию может если что-то в этом понимаете? А еще куда платить? А еще сколько платить? Я хз где найти нужную сумму!
Понимаете я даже плачу налоги и подаю декларации самостоятельно! Но вот куда это "прощение" записывать и декларировать - бес понятия!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:33

Re: Альфа-Банк

  vpchelko написав:Т.е. прощение != акция от банка которая регламентируется как КЕШБЕК?
У Альфы нигде нет там слова кешбэк, есть аннулирование долга.
Кешбэк есть, например, у Форварда для подобной акции
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:34

vpchelko
Вам простили 20% долга, а вы ещё и возмущаетесь - ну и наглость! :twisted:
Это лично ваши проблемы, что согласились, не читая условий...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 12:35

Re: Альфа-Банк

Тем более когда Банк делает какие-то подарки - это как бы попадает под категорию "КЕШБЕК" - и тут банк является налоговым агентом!
vpchelko
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