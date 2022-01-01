Додано: Нед 29 тра, 2022 13:22

vpchelko написав: WallNutPen написав: Cейчас пока никак. Данный ваш "доход" с точки зрения налоков - это доход за 2022 год. Декларацию за него надо подать до 1.05.2023. Провести расчеты по декларации до 1.08.2023. Так что время у вас еще есть. Декларацию нужно будет подать в вашем кабинете налогоплательщика. Но если есть желание то можете и в налоговую сходить Cейчас пока никак. Данный ваш "доход" с точки зрения налоков - это доход за 2022 год. Декларацию за него надо подать до 1.05.2023. Провести расчеты по декларации до 1.08.2023. Так что время у вас еще есть. Декларацию нужно будет подать в вашем кабинете налогоплательщика. Но если есть желание то можете и в налоговую сходить



Это не отвечает, как это задекларировать в кабинете. Я понимаю где-то там можно это сделать - но как? Я каждый квартал через кабинет декларирую квартальную отчетность. Но вот по сабжу хз что-как делать. Это не отвечает, как это задекларировать в кабинете. Я понимаю где-то там можно это сделать - но как? Я каждый квартал через кабинет декларирую квартальную отчетность. Но вот по сабжу хз что-как делать.

vpchelko написав: П.с. все равно буду писать жалобу в НБУ на подобные подарки - которые были сформированы не понятным для пользователей кредита языком. П.с. все равно буду писать жалобу в НБУ на подобные подарки - которые были сформированы не понятным для пользователей кредита языком.

Вам пошагово написать как заполнять декларацию? Если не знаете погуглите - инфа не секретная. То что вы поквартально что-то подаете как фоп к данному вопросу не имеет отношения. Данный вид доходов надо декларировать по итогам 2022 финансового года. Вдруг вам еще какой-то банк что-то еще простит.Если у вас нет письма с цифрами - обратитесь в отделение - банк декларирует, что соответствующую справку можно получить там. Но были отзывы и тех кто уже получил письмо по почте. Повторю - ИМХО проблема надумана - ЗРАДА там где ее по сути нетИз серии когда сердобольные сотрудники почты, прочитав в письме от бедного мальчика дедушке Морозу подарить ему на НГ шапочку и варежки, скинулись на шапочку а в следующем письме читают "спасибо дедушка за шапочку, а перчатки наверное на почте с#%^дили"