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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 тра, 2022 12:38
Vorlon написав:vpchelko
Вам простили 20% долга, а вы ещё и возмущаетесь - ну и наглость!
Это лично ваши проблемы, что согласились, не читая условий...
Меня возмущают нежданщики про которые я узнаю случайно!!!
Если бы не отзыв на минфине - я бы мог в будущем заиметь непонятные проблемы с налоговой!
САБЖ акция - подарок от банка - КЕШБЕК - другие его варианты - тут банк является налоговым АГЕНТОМ! Могли бы в акции списать 17-18% и не напрягать с бюрократией!
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vpchelko
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:51
vpchelko написав: Vorlon написав:vpchelko
Вам простили 20% долга, а вы ещё и возмущаетесь - ну и наглость!
Это лично ваши проблемы, что согласились, не читая условий...
Меня возмущают нежданщики про которые я узнаю случайно!!!
Если бы не отзыв на минфине - я бы мог в будущем заиметь непонятные проблемы с налоговой!
САБЖ акция - подарок от банка - как и другие подарки в виде КЕШБЕКА - банк является налоговым АГЕНТОМ! Могли бы в акции списать 17-18% и не напрягать с бюрократией!
это было написано БОЛЬШИМИ БУКВАМИ в начале акции, и каждый раз пишут, когда идешь по пути списания.
если ваша скорость чтения одна секунда - на кнопке согласен, то это действительно Ваши проблемы.
налоговый агент удерживает деньги только из ВЫПЛАТ Вам (тот же кешбек). здесь выплаты нет, только прощение долга. так что юридически банк тоже прав.
теоретически банк мог извернуться, и как-то вычесть подоходный - на ради чего - ради клиентов, которые всегда недовольны?
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Shaman
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:53
Shaman написав:
это было написано БОЛЬШИМИ БУКВАМИ в начале акции, и каждый раз пишут, когда идешь по пути списания.
если ваша скорость чтения одна секунда - на кнопке согласен, то это действительно Ваши проблемы.
налоговый агент удерживает деньги только из ВЫПЛАТ Вам (тот же кешбек). здесь выплаты нет, только прощение долга. так что юридически банк тоже прав.
теоретически банк мог извернуться, и как-то вычесть подоходный - на ради чего - ради клиентов, которые всегда недовольны?
Может и да - но как понимаю таких как я, "грамотных", клиентов очень много - банка наделала гадости много для "грамотных" людей.
Видно будет много срача по сабжу...
Но собственно сейчас - нужно узнать сумму - как задекларировать (хз как) - и куда заплатить (хз где). Вроде как ФОП работаю уже 3ий год - но сабж - мозги факает...
Дали бы кнопку - оплатить налоги + подать декларацию в SENCE - вообще бы не думал - а тут как ниньзи факают...
Нахер нужно бумажное письмо когда есть мобильное приложение?
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vpchelko
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:07
Howl написав:
Если на карте нет кредитного лимита, то через поддержку можно изменить лимит на снятие.
По звонку на один день. Затем снова "ноль". Я давно не звонил, но в марте я ждал минут 30 на линии. Интересный квест,всякий раз чтобы снять немного налички.
Не, ну ладно, я мог бы поюзать безкредитного хамона для оплат, но зачем?? Плюшек ведь нет совсем никаких.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 тра, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:08
vpchelko написав:
Но собственно сейчас - нужно узнать сумму - как задекларировать (хз как) - и куда заплатить (хз где). Вроде как ФОП работаю уже 3ий год - но сабж - мозги факает...
Cейчас пока никак. Данный ваш "доход" с точки зрения налоков - это доход за 2022 год. Декларацию за него надо подать до 1.05.2023. Провести расчеты по декларации до 1.08.2023. Так что время у вас еще есть. Декларацию нужно будет подать в вашем кабинете налогоплательщика. Но если есть желание то можете и в налоговую сходить
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WallNutPen
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:14
WallNutPen написав:
Cейчас пока никак. Данный ваш "доход" с точки зрения налоков - это доход за 2022 год. Декларацию за него надо подать до 1.05.2023. Провести расчеты по декларации до 1.08.2023. Так что время у вас еще есть. Декларацию нужно будет подать в вашем кабинете налогоплательщика. Но если есть желание то можете и в налоговую сходить
Это не отвечает, как это задекларировать в кабинете. Я понимаю где-то там можно это сделать - но как? Я каждый квартал через кабинет декларирую квартальную отчетность. Но вот по сабжу хз что-как делать.
Мне проще это сделать сейчас - потому-что потом забуду - ну или будут не в состоянии - заболею там или еще что-то приключиться - пожар - снаряд-ракета рашисткая прилетит.
П.с. все равно буду писать жалобу в НБУ на подобные подарки - которые были сформированы не понятным для пользователей кредита языком.
Может для юриста корректно написано - но для пользователей кредита нужны точные расчеты. В таких случаях считаю обязательно должны были быть упомянуты % НДФЛ и Военный налог, а не только понятие "дарения".
Востаннє редагувалось vpchelko
в Нед 29 тра, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:22
vpchelko написав: WallNutPen написав:
Cейчас пока никак. Данный ваш "доход" с точки зрения налоков - это доход за 2022 год. Декларацию за него надо подать до 1.05.2023. Провести расчеты по декларации до 1.08.2023. Так что время у вас еще есть. Декларацию нужно будет подать в вашем кабинете налогоплательщика. Но если есть желание то можете и в налоговую сходить
Это не отвечает, как это задекларировать в кабинете. Я понимаю где-то там можно это сделать - но как? Я каждый квартал через кабинет декларирую квартальную отчетность. Но вот по сабжу хз что-как делать.
Вам пошагово написать как заполнять декларацию? Если не знаете погуглите - инфа не секретная. То что вы поквартально что-то подаете как фоп к данному вопросу не имеет отношения. Данный вид доходов надо декларировать по итогам 2022 финансового года. Вдруг вам еще какой-то банк что-то еще простит.
Если у вас нет письма с цифрами - обратитесь в отделение - банк декларирует, что соответствующую справку можно получить там. Но были отзывы и тех кто уже получил письмо по почте. Повторю - ИМХО проблема надумана - ЗРАДА там где ее по сути нет
vpchelko написав:
П.с. все равно буду писать жалобу в НБУ на подобные подарки - которые были сформированы не понятным для пользователей кредита языком.
Из серии когда сердобольные сотрудники почты, прочитав в письме от бедного мальчика дедушке Морозу подарить ему на НГ шапочку и варежки, скинулись на шапочку а в следующем письме читают "спасибо дедушка за шапочку, а перчатки наверное на почте с#%^дили"
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Нед 29 тра, 2022 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:25
WallNutPen написав:
Вам пошагово написать как заполнять декларацию? Если не знаете погуглите - инфа не секретная. То что вы поквартально что-то подаете как фоп к данному вопросу не имеет отношения. Данный вид доходов надо декларировать по итогам 2022 финансового года. Вдруг вам еще какой-то банк что-то еще простит.
Если у вас нет письма с цифрами - обратитесь в отделение - банк декларирует, что соответствующую справку можно получить там. Но были отзывы и тех кто уже получил письмо по почте. Повторю - ИМХО проблема надумана - ЗРАДА там где ее по сути нет
Это должно было быть автоматизировано через приложение SENCE!
Зрада в том что нет должного информирования! СМ приложение SENCE!
Ничего тут веселого и смешного нет. Я ни разу в жизни не подавал декларацию для физлица!
Проблема не из пальца - а то что из обычного гражданина нужно быть блять человеком аркестром!!! Как-то уже все черезчур!!!
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:30
WallNutPen написав:
Из серии когда сердобольные сотрудники почты, прочитав в письме от бедного мальчика дедушке Морозу подарить ему на НГ шапочку и варежки, скинулись на шапочку а в следующем письме читают "спасибо дедушка за шапочку, а перчатки наверное на почте с#%^дили"
Еще к стати было уже что Альфа-Банк звонил по чужим кредитам на мой номер! Причем упорото на протяжении нескольких лет.
Видно у банка в привычке всякие "крайности".
Востаннє редагувалось vpchelko
в Нед 29 тра, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 13:31
vpchelko написав: WallNutPen написав:
Вам пошагово написать как заполнять декларацию? Если не знаете погуглите - инфа не секретная. То что вы поквартально что-то подаете как фоп к данному вопросу не имеет отношения. Данный вид доходов надо декларировать по итогам 2022 финансового года. Вдруг вам еще какой-то банк что-то еще простит.
Если у вас нет письма с цифрами - обратитесь в отделение - банк декларирует, что соответствующую справку можно получить там. Но были отзывы и тех кто уже получил письмо по почте. Повторю - ИМХО проблема надумана - ЗРАДА там где ее по сути нет
Это должно было быть автоматизировано через приложение SENCE!
Ничего тут веселого и смешного нет. Я ни разу в жизни не подавал декларацию для физлица! 39 лет уже емае - еще с этой галиматьней разбираться - мне премию нужно выписат!
При чем тут сенс? Заполнять ежегодную декларацию по сути ваша обязанность как гражданина. И приложение банка тут никоим образом не имеет отношение. То что государство позволяет это в ряде случаев не делать - не значит что так будет всегда. Вот вы столкнулись с таким случаем. Ничего там страшного нет. Многие это делают довольно часто и никто еще пока не умер. И каждый когда-то это делал в первый раз. Кто-то в 18, кто-то в 50 - вы вот будете в 40. Банк сделал вам благо. Ну да - не учел, что у многих клиентов грамотность хромает. Но не стоит так сильно кричать о своей безграмотности. Лучше попытайтесь научится. Там правда все не так сложно как вам кажется
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