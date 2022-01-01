Додано: Нед 29 тра, 2022 13:38

vpchelko написав: WallNutPen написав: При чем тут сенс? Заполнять ежегодную декларацию по сути ваша обязанность как гражданина. И приложение банка тут никоим образом не имеет отношение. То что государство позволяет это в ряде случаев не делать - не значит что так будет всегда. Вот вы столкнулись с таким случаем. Ничего там страшного нет. Многие это делают довольно часто и никто еще пока не умер. И каждый когда-то это делал в первый раз. Кто-то в 18, кто-то в 50 - вы вот будете в 40. Банк сделал вам благо. Ну да - не учел, что у многих клиентов грамотность хромает. Но не стоит так сильно кричать о своей безграмотности. Лучше попытайтесь научится. Там правда все не так сложно как вам кажется При чем тут сенс? Заполнять ежегодную декларацию по сути ваша обязанность как гражданина. И приложение банка тут никоим образом не имеет отношение. То что государство позволяет это в ряде случаев не делать - не значит что так будет всегда. Вот вы столкнулись с таким случаем. Ничего там страшного нет. Многие это делают довольно часто и никто еще пока не умер. И каждый когда-то это делал в первый раз. Кто-то в 18, кто-то в 50 - вы вот будете в 40. Банк сделал вам благо. Ну да - не учел, что у многих клиентов грамотность хромает. Но не стоит так сильно кричать о своей безграмотности. Лучше попытайтесь научится. Там правда все не так сложно как вам кажется

С какой стати обязанность ее заполять? С какой стати обязанность ее заполять?

По вашему "ваше" "одолжение" банка для меня благо?

vpchelko написав: То что нормальные банки делают за клиента - а тут банк извернулся - это хорошо? Правильно? Ну и "Красиво"? То что нормальные банки делают за клиента - а тут банк извернулся - это хорошо? Правильно? Ну и "Красиво"?

Сейчас? или вообще? Сейчас - потому что с точки зрения налогового законодательства вы получили доход подлежащий декларированию. Вообще - потому что вы каждый год получаете доход подлежащий декларированию и декларирование - это по сути сверка ваших доходов с данными налоговой. Есть ряд случаев, когда налоговой не сообщают о получении вами доходов, вот чтобы быть законопослушным гражданином и заплатить со всех своих доходов все положенные налоги по налоговому законодательству вы обязаны ежегодно подавать декларацию. При этом государство дает право своим гражданам в случаях если они получали в течение финансового года доходы исключительно от субъектов, которые являются налоговыми агентами - в таком случае не предоставлять декларацию. Но я более чем уверен что практически у каждого гражданина есть в течение года случаи получения доходов и не от налоговых агентов. В этом случае подача деклараций обязательна. То что кто-то это не делает - его личная отвественность.Не одолжение, а прощение долга. Это для вас благо не только по моему мнению, но и с точки зрения налогового законодательства. Как бы не приятно для вас это не звучало бы.Банк сделал все по закону. Вы даже не удосужились прочитать все что вам банк написал при этом. И теперь у вас все дураки и только вы один весь в белом. Странная концепция