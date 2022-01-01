Додано: Нед 29 тра, 2022 14:27

vpchelko написав: WallNutPen написав: Не одолжение, а прощение долга. Это для вас благо не только по моему мнению, но и с точки зрения налогового законодательства. Как бы не приятно для вас это не звучало бы. Не одолжение, а прощение долга. Это для вас благо не только по моему мнению, но и с точки зрения налогового законодательства. Как бы не приятно для вас это не звучало бы.

Это можно оценивать как акцию (тот же кешбек) банка - где банки оплачивают все налоги с точки зрения налогового законодательства - что должно быть учтено в договоре "прощения".



К справке мне простили долг до уточнений деталей акции. Так что дайте ссылочку "ДО"! Я принял участи в акции 6 мая! Новости были 9 мая - которые до меня дошли 29 мая!



Естественно у меня сейчас нет оригинала "договора" - сейчас мне нарисуют что угодно! Это можно оценивать как акцию (тот же кешбек) банка - где банки оплачивают все налоги с точки зрения налогового законодательства - что должно быть учтено в договоре "прощения".К справке мне простили долг до уточнений деталей акции. Так что дайте ссылочку "ДО"! Я принял участи в акции 6 мая! Новости были 9 мая - которые до меня дошли 29 мая!Естественно у меня сейчас нет оригинала "договора" - сейчас мне нарисуют что угодно!

Информация о прощении долга по кредиткам была опубликована в приложении сенс в последних числах апреля. Вы согласились на те условия что предлагала альфа. При этом вы подтверждаете что не читали того что вам писал банк. Для налоговой это не имеет никакого значения. Считается что своим согласием на прощение вы подтвердили свое согласие со всеми условиями данной акции. То что она якобы вам напоминает кэшбек или что то ещё на самом деле не делает ее кешбеком Здесь имеет место прощение банка части вашего долга перед ним. При этом банк не может с вас удержать часть подоходного налога и военного сбора как происходит с выплатой кэшбека или любой другой выплатой, поскольку в случае с прощением вам не поступают деньги на счёт. Ваш долг становится меньше. В свое время когда банки впервые столкнулись с подобной практикой (массово это было когда банки прощали часть валютных кредитов выданных до осень 2008 года) и было определено что по таким благам для физического лица банк не может выступить налоговым агентом поскольку чтобы удержать налог и перечислить его в бюджет банк должен располагать какими либо ещё средствами должника, а у должников зачастую средств тогда не было. Поэтому в данном случае ответственность за декларирование и уплата налогов полностью возлагается на того кто получил данное благо. Как бы это кому не нравилось. Пустой болтовней на форуме ничего в этом случае не добиться. В данной ситуации тому кто воспользовался прощением остаётся следующее:1. Не смотря на свою неграмотность и лень таки подать декларацию до 1.08.2023.2. Заплатить налоги до 1.08.2023.3. Внимательно читать ВСЕ условия того на что ты соглашаешься. Если чего-то не понимаешь - уточнять.4. Желательно. Не любить мозги другим людям которые не виноваты в том что ты не понимаешь елементарных вещей и тебе лень поднимать свою попу с дивана уже после того как ты что-то сделал не понимая что ты делаешь.Жаловаться в этом случае кому либо типа НБУ, налоговую - бессмысленно. Жаловаться можно только родителям на то что они тебя воспитали таким.ЗЫ. Я дальше в обсуждении пас.