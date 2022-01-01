WallNutPen написав:При чем тут сенс? Заполнять ежегодную декларацию по сути ваша обязанность как гражданина. И приложение банка тут никоим образом не имеет отношение. То что государство позволяет это в ряде случаев не делать - не значит что так будет всегда. Вот вы столкнулись с таким случаем. Ничего там страшного нет. Многие это делают довольно часто и никто еще пока не умер. И каждый когда-то это делал в первый раз. Кто-то в 18, кто-то в 50 - вы вот будете в 40. Банк сделал вам благо. Ну да - не учел, что у многих клиентов грамотность хромает. Но не стоит так сильно кричать о своей безграмотности. Лучше попытайтесь научится. Там правда все не так сложно как вам кажется
Я заполняю декларацию как ФОП! Но тут банк "принуждает" меня делать то что я никогда не делал!
По вашему "ваше" "одолжение" банка для меня благо?
То что нормальные банки делают за клиента - а тут банк извернулся - это хорошо? Правильно? Ну и "Красиво"?
WallNutPen написав:При чем тут сенс? Заполнять ежегодную декларацию по сути ваша обязанность как гражданина. И приложение банка тут никоим образом не имеет отношение. То что государство позволяет это в ряде случаев не делать - не значит что так будет всегда. Вот вы столкнулись с таким случаем. Ничего там страшного нет. Многие это делают довольно часто и никто еще пока не умер. И каждый когда-то это делал в первый раз. Кто-то в 18, кто-то в 50 - вы вот будете в 40. Банк сделал вам благо. Ну да - не учел, что у многих клиентов грамотность хромает. Но не стоит так сильно кричать о своей безграмотности. Лучше попытайтесь научится. Там правда все не так сложно как вам кажется
С какой стати обязанность ее заполять?
Сейчас? или вообще? Сейчас - потому что с точки зрения налогового законодательства вы получили доход подлежащий декларированию. Вообще - потому что вы каждый год получаете доход подлежащий декларированию и декларирование - это по сути сверка ваших доходов с данными налоговой. Есть ряд случаев, когда налоговой не сообщают о получении вами доходов, вот чтобы быть законопослушным гражданином и заплатить со всех своих доходов все положенные налоги по налоговому законодательству вы обязаны ежегодно подавать декларацию. При этом государство дает право своим гражданам в случаях если они получали в течение финансового года доходы исключительно от субъектов, которые являются налоговыми агентами - в таком случае не предоставлять декларацию. Но я более чем уверен что практически у каждого гражданина есть в течение года случаи получения доходов и не от налоговых агентов. В этом случае подача деклараций обязательна. То что кто-то это не делает - его личная отвественность.
По вашему "ваше" "одолжение" банка для меня благо?
Не одолжение, а прощение долга. Это для вас благо не только по моему мнению, но и с точки зрения налогового законодательства. Как бы не приятно для вас это не звучало бы.
vpchelko написав:То что нормальные банки делают за клиента - а тут банк извернулся - это хорошо? Правильно? Ну и "Красиво"?
Банк сделал все по закону. Вы даже не удосужились прочитать все что вам банк написал при этом. И теперь у вас все дураки и только вы один весь в белом. Странная концепция
WallNutPen написав:Сейчас? или вообще? Сейчас - потому что с точки зрения налогового законодательства вы получили доход подлежащий декларированию. Вообще - потому что вы каждый год получаете доход подлежащий декларированию и декларирование - это по сути сверка ваших доходов с данными налоговой. Есть ряд случаев, когда налоговой не сообщают о получении вами доходов, вот чтобы быть законопослушным гражданином и заплатить со всех своих доходов все положенные налоги по налоговому законодательству вы обязаны ежегодно подавать декларацию. При этом государство дает право своим гражданам в случаях если они получали в течение финансового года доходы исключительно от субъектов, которые являются налоговыми агентами - в таком случае не предоставлять декларацию. Но я более чем уверен что практически у каждого гражданина есть в течение года случаи получения доходов и не от налоговых агентов. В этом случае подача деклараций обязательна. То что кто-то это не делает - его личная отвественность.
Еще раз - по условию акции я вообще-то не получал доход, а то что это подарок от банка - как раз попадает под те же кеш-беки и другие акции банка - где банк должен оплачивать те самые 20%.
Так что тут интересно как "подарок" от банка может оценить толковый юрист.
WallNutPen написав:Банк сделал все по закону. Вы даже не удосужились прочитать все что вам банк написал при этом. И теперь у вас все дураки и только вы один весь в белом. Странная концепция
По закону - банк обазался быть налоговым агентом при вылпате подарков! Ну конечно через несколько дней после начала акции удосужился уточнить условия акции! Я все-таки 6 числа принял участие - а вот уточнения по акции пришли только 9 числа - про налоги физлиц и военный сбор!
Хотелось бы видеть оригинал договора акции! Видно я не просто так повелся!
Сейчас, когда уже все "подредактировано" прикольно говорить о "лохах"! А что было 6 мая с редакцией?
WallNutPen написав:Не одолжение, а прощение долга. Это для вас благо не только по моему мнению, но и с точки зрения налогового законодательства. Как бы не приятно для вас это не звучало бы.
Это можно оценивать как акцию (тот же кешбек) банка - где банки оплачивают все налоги с точки зрения налогового законодательства - что должно быть учтено в договоре "прощения".
К справке мне простили долг до уточнений деталей акции. Так что дайте ссылочку "ДО"! Я принял участи в акции 6 мая! Новости были 9 мая - которые до меня дошли 29 мая!
Естественно у меня сейчас нет оригинала "договора" - сейчас мне нарисуют что угодно!
Информация о прощении долга по кредиткам была опубликована в приложении сенс в последних числах апреля. Вы согласились на те условия что предлагала альфа. При этом вы подтверждаете что не читали того что вам писал банк. Для налоговой это не имеет никакого значения. Считается что своим согласием на прощение вы подтвердили свое согласие со всеми условиями данной акции. То что она якобы вам напоминает кэшбек или что то ещё на самом деле не делает ее кешбеком Здесь имеет место прощение банка части вашего долга перед ним. При этом банк не может с вас удержать часть подоходного налога и военного сбора как происходит с выплатой кэшбека или любой другой выплатой, поскольку в случае с прощением вам не поступают деньги на счёт. Ваш долг становится меньше. В свое время когда банки впервые столкнулись с подобной практикой (массово это было когда банки прощали часть валютных кредитов выданных до осень 2008 года) и было определено что по таким благам для физического лица банк не может выступить налоговым агентом поскольку чтобы удержать налог и перечислить его в бюджет банк должен располагать какими либо ещё средствами должника, а у должников зачастую средств тогда не было. Поэтому в данном случае ответственность за декларирование и уплата налогов полностью возлагается на того кто получил данное благо. Как бы это кому не нравилось. Пустой болтовней на форуме ничего в этом случае не добиться. В данной ситуации тому кто воспользовался прощением остаётся следующее: 1. Не смотря на свою неграмотность и лень таки подать декларацию до 1.08.2023. 2. Заплатить налоги до 1.08.2023. 3. Внимательно читать ВСЕ условия того на что ты соглашаешься. Если чего-то не понимаешь - уточнять. 4. Желательно. Не любить мозги другим людям которые не виноваты в том что ты не понимаешь елементарных вещей и тебе лень поднимать свою попу с дивана уже после того как ты что-то сделал не понимая что ты делаешь. Жаловаться в этом случае кому либо типа НБУ, налоговую - бессмысленно. Жаловаться можно только родителям на то что они тебя воспитали таким. ЗЫ. Я дальше в обсуждении пас.
WallNutPen написав:Информация о прощении долга по кредиткам была опубликована в приложении сенс в последних числах апреля. Вы согласились на те условия что предлагала альфа. При этом вы подтверждаете что не читали того что вам писал банк. Для налоговой это не имеет никакого значения. Считается что своим согласием на прощение вы подтвердили свое согласие со всеми условиями данной акции. То что она якобы вам напоминает кэшбек или что то ещё на самом деле не делает ее кешбеком Здесь имеет место прощение банка части вашего долга перед ним. При этом банк не может с вас удержать часть подоходного налога и военного сбора как происходит с выплатой кэшбека или любой другой выплатой, поскольку в случае с прощением вам не поступают деньги на счёт. Ваш долг становится меньше. В свое время когда банки впервые столкнулись с подобной практикой (массово это было когда банки прощали часть валютных кредитов выданных до осень 2008 года) и было определено что по таким благам для физического лица банк не может выступить налоговым агентом поскольку чтобы удержать налог и перечислить его в бюджет банк должен располагать какими либо ещё средствами должника, а у должников зачастую средств тогда не было. Поэтому в данном случае ответственность за декларирование и уплата налогов полностью возлагается на того кто получил данное благо. Как бы это кому не нравилось. Пустой болтовней на форуме ничего в этом случае не добиться. В данной ситуации тому кто воспользовался прощением остаётся следующее: 1. Не смотря на свою неграмотность и лень таки подать декларацию до 1.08.2023. 2. Заплатить налоги до 1.08.2023. 3. Внимательно читать ВСЕ условия того на что ты соглашаешься. Если чего-то не понимаешь - уточнять. 4. Желательно. Не любить мозги другим людям которые не виноваты в том что ты не понимаешь елементарных вещей и тебе лень поднимать свою попу с дивана уже после того как ты что-то сделал не понимая что ты делаешь. Жаловаться в этом случае кому либо типа НБУ, налоговую - бессмысленно. Жаловаться можно только родителям на то что они тебя воспитали таким. ЗЫ. Я дальше в обсуждении пас.
Я не могу сейчас не чего подтвердить, ибо мои ожидания расходиться с реальностью! У меня нет ни бумажек, ни документа в приложении SENCE! Что я могу с уверенностью утверждать в данной ситуации? Ну только то что 6 мая я провел погашение кредита, а дальше что-то имеет смысл?
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда? Начните к примеру отсюда viewtopic.php?p=5427399#p5427399 28 апреля - человек позже признается что никогда раньше налогов не платил. Но как то об этом узнал. Телепат? Или внимательно читал то что альфа в сенсе писала? Ну и после этого будет много разного и по налогам и по декларированию...
Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 29 тра, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.