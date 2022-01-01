WallNutPen написав:Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда?
Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то...
Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?
WallNutPen написав:Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?
За 100грн пусть банк даже подавиться и засунет себе эти условные 100грн куда поглубже! искать как составлять налоговую декларацию даже через электронный кабинет + искать счета куда оплатить эти даже 100грн - мне лично дороже и просто западло разбираться! Факаныйе дебилы из Альфа-Банка!
Если вы мне простили долг - то ни кто ни кому ни чего не должен! По факту ни кто ни чего не добыл - следовательно не с чего платить НДФЛ!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko написав:Может кто-то пояснить - что за XYZ Воспользовался акцией 20% - вам письмо
"Анульована сума кредиту буде фактично Вашим доходом, з якої, згідно податкового законодавства України Ви повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб - 18% та воєнний збір - 1,5%. Розмір податку до сплати буде вказано у довідці про погашення заборгованості та прощення боргу."
Насколько законен сабж?
В договоре банковского обслуживания - банк является налоговым агентом!!!
ИМХО западло бегать и искать кому-сколько-и-по-какой-причине-нужно-заплатить!
Даже если действительно нужно оплатить - то я сейчас даже суммы найти не могу - кому и сколько!!!
WallNutPen написав:Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда?
Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то...
Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?
Так фактически клиент тоже ничего не получил, он просто не доплатил. А банк просто не имел ничего против.