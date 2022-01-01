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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:40

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда?

Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то... Следующий шаг - переформулируем депозиты!

Деньги на счету - а % - подарок от банка - считайте вручную % по депозитам с капитализацией и рисуйте себе НДФЛ по депозитам и отсчитуйтесь!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:45

  vpchelko написав:
  WallNutPen написав:Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда?

Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то...

Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:47

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?

За 100грн пусть банк даже подавиться и засунет себе эти условные 100грн куда поглубже! искать как составлять налоговую декларацию даже через электронный кабинет + искать счета куда оплатить эти даже 100грн - мне лично дороже и просто западло разбираться!
Факаныйе дебилы из Альфа-Банка!

Если вы мне простили долг - то ни кто ни кому ни чего не должен! По факту ни кто ни чего не добыл - следовательно не с чего платить НДФЛ!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:56

  vpchelko написав:Может кто-то пояснить - что за XYZ
Воспользовался акцией 20% - вам письмо
"Анульована сума кредиту буде фактично Вашим доходом, з якої, згідно податкового законодавства України Ви повинні самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб - 18% та воєнний збір - 1,5%. Розмір податку до сплати буде вказано у довідці про погашення заборгованості та прощення боргу."


Насколько законен сабж?

В договоре банковского обслуживания - банк является налоговым агентом!!!

ИМХО западло бегать и искать кому-сколько-и-по-какой-причине-нужно-заплатить!

Даже если действительно нужно оплатить - то я сейчас даже суммы найти не могу - кому и сколько!!!

П.с. причем сука паскудно банк поступил - не предупредив о подобном - узнал из свежего отзыва про банк https://minfin.com.ua/ua/company/alfa-b ... ew/286687/ - а письмо мне было еще 7 мая!

ИМХО Банк Альфа - крайне паскудно себя повел! Буду жалобу в НБУ писать на подобные действия!


по такому виду дохода (прощенный долг) ьанк не является налоговым агентов ... по таким видам дохода налогоплательщик самостоятельно платит.

з.ы. банк об это предупреждает на каждом шагу подчеркивая этот факт во всех условиях акции на каждом шагу ее оформления
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:57

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:по такому виду дохода ьанк не является налоговым агентов ... по таким видам дохода налогоплательщик самостоятельно платит.

Данный вид "дохода" - попадает под категорию "акции банка" - как и кешбеки!

Предупреждать нужно точнее! Очевидно плохо предупреждает - раз практически через месяц узнаешь о "предупреждении". Я за такими моментами слежу.
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 15:00, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:00

Re: Альфа-Банк

Не, ну по-хорошему банк мог и выступить налоговым агентом в случае акции.
КБ тоже в арехах и формально, можно считать это кормом для белок, откуда тут налог? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:02

:cry:
  WallNutPen написав:
  vpchelko написав:
  WallNutPen написав:Прочитайте ветку с конца апреля. Обо всем этом тут писали уже тогда. По вашему откуда люди узнали про налоги и декларирование уже тогда?

Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то...

Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?

Так фактически клиент тоже ничего не получил, он просто не доплатил.
А банк просто не имел ничего против. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:02

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Свинорылы сала объелись просто...
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