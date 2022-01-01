Додано: Нед 29 тра, 2022 14:47

WallNutPen написав: Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне? Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?

За 100грн пусть банк даже подавиться и засунет себе эти условные 100грн куда поглубже! искать как составлять налоговую декларацию даже через электронный кабинет + искать счета куда оплатить эти даже 100грн - мне лично дороже и просто западло разбираться!Факаныйе дебилы из Альфа-Банка!Если вы мне простили долг - то ни кто ни кому ни чего не должен! По факту ни кто ни чего не добыл - следовательно не с чего платить НДФЛ!