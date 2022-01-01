А что с реальностью не так? Чем его ещё считать? Физлицо деньги при взятии кредита не получило?
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Додано: Нед 29 тра, 2022 15:23
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:30
Ну так при начислении орехов никаких налогов вам и не начисляют и не удерживают. Налоги удерживают в момент когда вы орехи переводите в деньги и вам идёт зачисление денег на ваш счёт. Вот с этих денег и удерживают, не?
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:33
пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд
тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:34
Как правильно написал выше моветон вы как клиент получили деньги в момент когда воспользовались кредиткой. Но тогда у вас образовался долг перед банком. Поэтому задолженность по налогам не возникала. А вот в момент когда вам долг простил (а то что вы получили когда-то за деньги взятые в кредит у банка у вас осталось) вот в этот момент и возникает ваше обязательство по уплате налогов перед государством Украина. Закон суров, но он закон
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:23
Re: Альфа-Банк
Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!
И хз как я своевременно справлюсь с оплатой и подачей декларации по сраному прощенному кредиту в сраном Альфа-Банке!
Надеюсь на адекватном разбирательстве со стороны НБУ!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:25
Re: Альфа-Банк
При банковском обслуживании при сабже банк всегда выступает налоговым агентом!
ИМХО тут что-то не так.
Надо уплатить налоги - пусть выставляют счет с учетом налогов...
Вся эта хрень которая уже поза-банковского обслуживания - сомнительна незаконна!
Не спорю акция классная - но вот реализация - говенная - мне лично западло считать налоги и их платить в ручном режиме + подавать декларацию по сабжу!
Хз какие еще отскоки от данного говна будут - что-то провтыкаю - налоговая выебет, как говориться, по праву первой брачной ночи...
И завалите тут варежку - мол Банк все отлично сделал! Лучше с Русский кораблем валите в Спидорашку со своим гнилым базаром!
Банк насрал не внимательным клиентам - это факт!
Додано: Нед 29 тра, 2022 17:33
лучше сделали бы например акцию типа 15/100
за 100% погашение 15% орехов
чтобы не морочить голову клиентам с разными декларациями...
Додано: Нед 29 тра, 2022 17:34
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