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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:23

  vpchelko написав:К сожалению прощеный кредит считается доходом ФизЛица.
Это Реальность Украины... Ебобо...

А что с реальностью не так? Чем его ещё считать? Физлицо деньги при взятии кредита не получило?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:30

  копейка написав:КБ тоже в арехах и формально, можно считать это кормом для белок, откуда тут налог? :mrgreen:

Ну так при начислении орехов никаких налогов вам и не начисляют и не удерживают. Налоги удерживают в момент когда вы орехи переводите в деньги и вам идёт зачисление денег на ваш счёт. Вот с этих денег и удерживают, не?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:33

  vpchelko написав:копейка
К сожалению прощеный кредит считается доходом ФизЛица.

Я могу только такие статьи на-гуглить...

Это Реальность Украины... Ебобо...

ВНА Украина законы ебобо...

пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд ;)

тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди :)
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:34

  копейка написав::cry:
  WallNutPen написав:
  vpchelko написав:Законность сабжа тоже нормально обоснована? Во всех акциях разные банки были в роли налоговых агентов - а тут прям исключение? Чушь какая-то...

Ещё раз - подумайте в чем разница для банка удержать налог с денег которые зачисляются и по сути из долга. Вот вы мне должны 100 грн. Я вам долг простил. Как я при этом должен заплатить за вас налоги? Из чего? Из вашего долга мне?

Так фактически клиент тоже ничего не получил, он просто не доплатил.
А банк просто не имел ничего против. :mrgreen:

Как правильно написал выше моветон вы как клиент получили деньги в момент когда воспользовались кредиткой. Но тогда у вас образовался долг перед банком. Поэтому задолженность по налогам не возникала. А вот в момент когда вам долг простил (а то что вы получили когда-то за деньги взятые в кредит у банка у вас осталось) вот в этот момент и возникает ваше обязательство по уплате налогов перед государством Украина. Закон суров, но он закон
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:23

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд

тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить


Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!

И хз как я своевременно справлюсь с оплатой и подачей декларации по сраному прощенному кредиту в сраном Альфа-Банке!

Надеюсь на адекватном разбирательстве со стороны НБУ!
Востаннє редагувалось vpchelko в Нед 29 тра, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:25

Re: Альфа-Банк

  WallNutPen написав:Как правильно написал выше моветон вы как клиент получили деньги в момент когда воспользовались кредиткой. Но тогда у вас образовался долг перед банком. Поэтому задолженность по налогам не возникала. А вот в момент когда вам долг простил (а то что вы получили когда-то за деньги взятые в кредит у банка у вас осталось) вот в этот момент и возникает ваше обязательство по уплате налогов перед государством Украина. Закон суров, но он закон

При банковском обслуживании при сабже банк всегда выступает налоговым агентом!

ИМХО тут что-то не так.

Надо уплатить налоги - пусть выставляют счет с учетом налогов...

Вся эта хрень которая уже поза-банковского обслуживания - сомнительна незаконна!

Не спорю акция классная - но вот реализация - говенная - мне лично западло считать налоги и их платить в ручном режиме + подавать декларацию по сабжу!

Хз какие еще отскоки от данного говна будут - что-то провтыкаю - налоговая выебет, как говориться, по праву первой брачной ночи...

И завалите тут варежку - мол Банк все отлично сделал! Лучше с Русский кораблем валите в Спидорашку со своим гнилым базаром!

Банк насрал не внимательным клиентам - это факт!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:33

лучше сделали бы например акцию типа 15/100
за 100% погашение 15% орехов
чтобы не морочить голову клиентам с разными декларациями...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:34

  WallNutPen написав:Закон суров, но он закон

Проявите милосердие, вдруг кто из чинуш почитывает - будет разрыв шаблона.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:18

  vpchelko написав:
Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!


в след году заставят подавать всех, пока без штрафов, так что радуйтесь что заранее озаботились

я, кстати, поэтому решил не погашать, хотя изза ОВГЗ все равно подавать буду

есть оно все в кабинете, ничего сложного, пару приемов освоить (итоговая и уточняющая если что)
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:24

  cohan написав:я, кстати, поэтому решил не погашать, хотя изза ОВГЗ все равно подавать буду

Доход по ОВГЗ же декларировать не надо. Или связь более сложная?
moveton
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