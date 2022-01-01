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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 тра, 2022 18:40
WallNutPen написав:
Но я более чем уверен что практически у каждого гражданина есть в течение года случаи получения доходов и не от налоговых агентов. В этом случае подача деклараций обязательна.
о каких суммах в год идет речь, есть какие-то граничные условия?
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sergia
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:45
vpchelko написав: Shaman написав:
пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд
тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить
Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!
Банк ничего не "простил сам" - клиенты сами подали заявки на данную акцию. О том что это доход и из него клиент платит налог известно (мы ведь на финансовом форуме) еще со времен реструктуризаций валютных ипотечных клиентов. И у налоговой есть минимум два кода для декларации этого вида доходов. В описании акции банк предупреждает о наличии этого факта. И кстати, если, есть субсидия - то этот доход будет также будет учитываться при ее назначении.
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Smitten
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:04
Smitten написав:
Банк ничего не "простил сам" - клиенты сами подали заявки на данную акцию. О том что это доход и из него клиент платит налог известно (мы ведь на финансовом форуме) еще со времен реструктуризаций валютных ипотечных клиентов. И у налоговой есть минимум два кода для декларации этого вида доходов. В описании акции банк предупреждает о наличии этого факта. И кстати, если, есть субсидия - то этот доход будет также будет учитываться при ее назначении.
Можно было по цивильному сделать - а не доставлять клиентов.
Сейчас куча говна которые будут клиенты "кушать": как подавать декларации и платить налоги!!??
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vpchelko
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:06
moveton написав: cohan написав:
я, кстати, поэтому решил не погашать, хотя изза ОВГЗ все равно подавать буду
Доход по ОВГЗ же декларировать не надо. Или связь более сложная?
у меня есть и помимо ОВГЗ, но по ним тоже считаю что нужно,
не нужно - вписывать в активы, это как бы спорно, а вот декларировать - надо,
декларировать с нулевым обязательствам по налогу
хотя пункты кодекса я читал и можно согласиться что формулировка под необязательность подачи декларации подходит
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cohan
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:08
cohan
Так надо или не надо - оперделись когда пишешь!
Я вот подаю как ФОП на 3 группе - но вот сабж который альфа-банк подкидывает - вымораживает!
П.с. скоро и по ФОП дохода не будет - потому что работаю как ВЭД - Буду копить доход на левых счетах за бугром - пока НБУ не вернет нормальный курс.
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vpchelko
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:40
vpchelko написав: Shaman написав:
пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд
тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить
Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!
И хз как я своевременно справлюсь с оплатой и подачей декларации по сраному прощенному кредиту в сраном Альфа-Банке!
Надеюсь на адекватном разбирательстве
со стороны НБУ!
правильно!
НБУ должен проверить и признать, что в данном случае все незаконно и клиент vpchelko
долен вернуть в Альфу все 100%. и еще % и штрафы за просрочку. и никакого головняка, банк сам все спишет
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Shaman
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