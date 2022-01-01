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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:40

  WallNutPen написав:Но я более чем уверен что практически у каждого гражданина есть в течение года случаи получения доходов и не от налоговых агентов. В этом случае подача деклараций обязательна.

о каких суммах в год идет речь, есть какие-то граничные условия?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 18:45

  vpchelko написав:
  Shaman написав:пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд

тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить


Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!

Банк ничего не "простил сам" - клиенты сами подали заявки на данную акцию. О том что это доход и из него клиент платит налог известно (мы ведь на финансовом форуме) еще со времен реструктуризаций валютных ипотечных клиентов. И у налоговой есть минимум два кода для декларации этого вида доходов. В описании акции банк предупреждает о наличии этого факта. И кстати, если, есть субсидия - то этот доход будет также будет учитываться при ее назначении. 8)
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:04

Re: Альфа-Банк

  Smitten написав:Банк ничего не "простил сам" - клиенты сами подали заявки на данную акцию. О том что это доход и из него клиент платит налог известно (мы ведь на финансовом форуме) еще со времен реструктуризаций валютных ипотечных клиентов. И у налоговой есть минимум два кода для декларации этого вида доходов. В описании акции банк предупреждает о наличии этого факта. И кстати, если, есть субсидия - то этот доход будет также будет учитываться при ее назначении.


Можно было по цивильному сделать - а не доставлять клиентов.

Сейчас куча говна которые будут клиенты "кушать": как подавать декларации и платить налоги!!??
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:06

  moveton написав:
  cohan написав:я, кстати, поэтому решил не погашать, хотя изза ОВГЗ все равно подавать буду

Доход по ОВГЗ же декларировать не надо. Или связь более сложная?


у меня есть и помимо ОВГЗ, но по ним тоже считаю что нужно,
не нужно - вписывать в активы, это как бы спорно, а вот декларировать - надо,
декларировать с нулевым обязательствам по налогу

хотя пункты кодекса я читал и можно согласиться что формулировка под необязательность подачи декларации подходит
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:08

cohan

Так надо или не надо - оперделись когда пишешь!

Я вот подаю как ФОП на 3 группе - но вот сабж который альфа-банк подкидывает - вымораживает!

П.с. скоро и по ФОП дохода не будет - потому что работаю как ВЭД - Буду копить доход на левых счетах за бугром - пока НБУ не вернет нормальный курс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:40

  vpchelko написав:
  Shaman написав:пора выдохнуть, признать - немного погорячился и закончить флуд

тебе простили 20% долга. ты не поверишь, с такого платят налог.
и да, в Европе все подают годовые декларации - мы еще не привыкли, дикие люди
точнее, мы не привыкли, что надо налоги платить


Тут не флуд - а банк западло сделал куче клиентов которые "простили" кредит -и не вкурсе налогов - уверяю - будет много вони в будущем году!

И хз как я своевременно справлюсь с оплатой и подачей декларации по сраному прощенному кредиту в сраном Альфа-Банке!

Надеюсь на адекватном разбирательстве со стороны НБУ!

правильно!
НБУ должен проверить и признать, что в данном случае все незаконно и клиент vpchelko долен вернуть в Альфу все 100%. и еще % и штрафы за просрочку. и никакого головняка, банк сам все спишет :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:53

vpchelko не надо
а если чо - инспектор подскажет :mrgreen: :mrgreen:
ФОПа за яйца проще брать, сам боюсь
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:00

  vpchelko написав:П.с. скоро и по ФОП дохода не будет - потому что работаю как ВЭД - Буду копить доход на левых счетах за бугром - пока НБУ не вернет нормальный курс.

нормальный это сколько? 26?

главное, как иметь левый счет за бугром, он знает. А как подать декларацию...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:11

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:нормальный это сколько? 26?


Нормальный это когда спред между продажей и покупкой терпимый.

С валютного ФОП счета кроме, как продать валюту, нечего с нею сделать нельзя. Продавать банку $ по 29.5 - ищите другого лоха.

НБУ сейчас ЛОШИТ ФОПов работающих по ВЭД!

Терпения на долго не хватит - много сейчас уже оформляют ФОПов заграницей - и будут там платить налоги.
Востаннє редагувалось vpchelko в Пон 30 тра, 2022 08:18, всього редагувалось 2 разів.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:13

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:главное, как иметь левый счет за бугром, он знает. А как подать декларацию...

Ни когда не подавал декларацию как физлицо, ибо никогда это нужным небыло!
vpchelko
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