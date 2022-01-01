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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:22

Re: Альфа-Банк

«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:26

Re: Альфа-Банк

  jay2004 написав:зросте до 6.5% річних!

крута новина!
по деяким продуктам виходит ріст % в декілька разів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:13

  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

А эт надолго или опять на 2 недели? А тоо надоело свою мошну по разным банкам перетаскивать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:18

  Amethyst написав:
  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

А эт надолго или опять на 2 недели? А тоо надоело свою мошну по разным банкам перетаскивать


вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:28

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу

а де тримати вільну гривню?
Faceless
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