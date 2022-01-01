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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 16:22
«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами
З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!
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jay2004
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Додано: Пон 30 тра, 2022 16:26
jay2004 написав:
зросте до 6.5% річних!
крута новина!
по деяким продуктам виходит ріст % в декілька разів
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greenozon
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:13
jay2004 написав:
«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами
З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!
А эт надолго или опять на 2 недели? А тоо надоело свою мошну по разным банкам перетаскивать
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Amethyst
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:18
Amethyst написав: jay2004 написав:
«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами
З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!
А эт надолго или опять на 2 недели? А тоо надоело свою мошну по разным банкам перетаскивать
вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:28
IMPRINTER написав:
вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу
а де тримати вільну гривню?
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