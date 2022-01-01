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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42
jay2004 написав:
«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами
З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!
можно и на $ поднять хотя бы до 1% чтобы народ не выносил
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sergia
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