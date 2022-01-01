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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42

  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

можно и на $ поднять хотя бы до 1% чтобы народ не выносил
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:08

Re: Альфа-Банк

Amethyst, вроде как, подняли. Только не помню до скольких. Может до 50к грн.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:12

  Howl написав:Amethyst, вроде как, подняли. Только не помню до скольких. Может до 50к грн.

Т.е. тут не обновили?
Які ліміти на проведення операцій
Ну могы быть. Я СЭПлю в основном
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 03:03

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу

а де тримати вільну гривню?


у вільному доларі )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 05:23

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу

а де тримати вільну гривню?


у вільному доларі )
может наличной валюте?
sens
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