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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42

  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

можно и на $ поднять хотя бы до 1% чтобы народ не выносил
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:08

Re: Альфа-Банк

Amethyst, вроде как, подняли. Только не помню до скольких. Может до 50к грн.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:12

  Howl написав:Amethyst, вроде как, подняли. Только не помню до скольких. Может до 50к грн.

Т.е. тут не обновили?
Які ліміти на проведення операцій
Ну могы быть. Я СЭПлю в основном
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 03:03

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу

а де тримати вільну гривню?


у вільному доларі )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 05:23

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:вы всерьез в гривне держите депозиты или прикалываетесь? )) какие 6,5% ? вы фактическую доходность считайте минус сколько %% оно будет итогу

а де тримати вільну гривню?


у вільному доларі )
может наличной валюте?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:55

Re: Альфа-Банк

платил коммуналку в Альфе
есть хорошие моменты, есть так себе

во-первых, Альфа, как Приват стала делать простыню всех коммунальных оплат. правда реализовано как-то чудернацько - кого бы ты не выбрал - теплосети, водоканал - все равно попадаешь в общее меню - что немного смущает.

из плюсов - когда платишь несколько платежей, хотя платежек несколько, для рассрочки это один платеж. Альфа дает коммуналку в рассрочку и пока еще бесплатно.

из минусов - уже писал - проведение платежа без подтверждения. т.е. открываешь простыню - там все цифры уже заполнены - неловкое движение, и если денег хватит - то Вы уже все оплатили ;)

ps прикол - не успел оплатить в Альфе, через 5 мин Приват уже видит изменение сальдо задолженности
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:03

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:платил коммуналку в Альфе

А чо не в Спорте? Там в єтом мес был КБ 5% на коммуну. Мож и в следующем будет.
А глюков с квиташками и суммами там тож как у Альфы :mrgreen:
А шо ИзиПей? Там до войны для Киёва была единая квиташка с нормальной коррекцией сумм и возможностью повторной оплаты -- удобно под Рассрочку у Алки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:15

  Amethyst написав:
  Shaman написав:платил коммуналку в Альфе

А чо не в Спорте? Там в єтом мес был КБ 5% на коммуну. Мож и в следующем будет.
А глюков с квиташками и суммами там тож как у Альфы :mrgreen:
А шо ИзиПей? Там до войны для Киёва была единая квиташка с нормальной коррекцией сумм и возможностью повторной оплаты -- удобно под Рассрочку у Алки.

карты даже 7 банков - уже многовато ИМХО :oops: из некрупных банков у меня только Восток и БВР, и то потому что не от меня зависит. за мелкими банками не гоняюсь.

ключевое - рассрочка.

и у меня не Киев
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:39

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:из некрупных банков у меня только Восток и БВР
вот в самый раз Восток закрыть (раз есть БВР) и открыть Спорт :wink:
Спорт ведет себя достаточно независимо на рынке, хоть и сидит на процессинге Таси. Ввечно придумывает нестандартные решения -- кредитки даж не закрывал, давал настоящие кредканикулы, онлайн-оформление.
А Восток мона онлайн-закрыть через чат в Вайбере/Телеге -- там щас ток одни комисс за обслуживание карт остались :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:43

  Amethyst написав:
  Shaman написав:из некрупных банков у меня только Восток и БВР
вот в самый раз Восток закрыть (раз есть БВР) и открыть Спорт :wink:
Спорт ведет себя достаточно независимо на рынке, хоть и сидит на процессинге Таси. Ввечно придумывает нестандартные решения -- кредитки даж не закрывал, давал настоящие кредканикулы, онлайн-оформление.
А Восток мона онлайн-закрыть через чат в Вайбере/Телеге -- там щас ток одни комисс за обслуживание карт остались :(

"Восток закрыть" - и перерезать основный канал поступления денег :D

насчет спорта подумаю ;)
хотя кредлимит сейчас же не дадут? а я сторонник - все в кредит :D
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 31 тра, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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