можно и на $ поднять хотя бы до 1% чтобы народ не выносил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42
Додано: Пон 30 тра, 2022 22:08
Re: Альфа-Банк
Amethyst, вроде как, подняли. Только не помню до скольких. Может до 50к грн.
Додано: Пон 30 тра, 2022 22:12
Т.е. тут не обновили?
Ну могы быть. Я СЭПлю в основном
Додано: Вів 31 тра, 2022 03:03
Додано: Вів 31 тра, 2022 05:23
Додано: Вів 31 тра, 2022 08:55
Re: Альфа-Банк
платил коммуналку в Альфе
есть хорошие моменты, есть так себе
во-первых, Альфа, как Приват стала делать простыню всех коммунальных оплат. правда реализовано как-то чудернацько - кого бы ты не выбрал - теплосети, водоканал - все равно попадаешь в общее меню - что немного смущает.
из плюсов - когда платишь несколько платежей, хотя платежек несколько, для рассрочки это один платеж. Альфа дает коммуналку в рассрочку и пока еще бесплатно.
из минусов - уже писал - проведение платежа без подтверждения. т.е. открываешь простыню - там все цифры уже заполнены - неловкое движение, и если денег хватит - то Вы уже все оплатили
ps прикол - не успел оплатить в Альфе, через 5 мин Приват уже видит изменение сальдо задолженности
Додано: Вів 31 тра, 2022 09:03
Re: Альфа-Банк
А чо не в Спорте? Там в єтом мес был КБ 5% на коммуну. Мож и в следующем будет.
А глюков с квиташками и суммами там тож как у Альфы
А шо ИзиПей? Там до войны для Киёва была единая квиташка с нормальной коррекцией сумм и возможностью повторной оплаты -- удобно под Рассрочку у Алки.
Додано: Вів 31 тра, 2022 09:15
карты даже 7 банков - уже многовато ИМХО из некрупных банков у меня только Восток и БВР, и то потому что не от меня зависит. за мелкими банками не гоняюсь.
ключевое - рассрочка.
и у меня не Киев
Додано: Вів 31 тра, 2022 09:39
Re: Альфа-Банк
вот в самый раз Восток закрыть (раз есть БВР) и открыть Спорт
Спорт ведет себя достаточно независимо на рынке, хоть и сидит на процессинге Таси. Ввечно придумывает нестандартные решения -- кредитки даж не закрывал, давал настоящие кредканикулы, онлайн-оформление.
А Восток мона онлайн-закрыть через чат в Вайбере/Телеге -- там щас ток одни комисс за обслуживание карт остались
Додано: Вів 31 тра, 2022 09:43
"Восток закрыть" - и перерезать основный канал поступления денег
насчет спорта подумаю
хотя кредлимит сейчас же не дадут? а я сторонник - все в кредит
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 31 тра, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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