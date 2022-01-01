RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:55

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 936
З нами з: 09.02.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:00

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.

А яка там напруга, 380В?
МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова :mrgreen:
А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать!
https://cabinet.tax.gov.ua/login
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 31 тра, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 05.05.21
Подякував: 138 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:01

  _PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.

это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться :D

если кредит платный - гасить однозначно.
если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 29.09.19
Подякував: 333 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 292293294295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, FairyPrince, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 30, 31, 32
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
319 433619
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 09:55
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 10, 11, 12
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
111 193217
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 07:46
greenozon
МТБ Банк 1, 2
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
18 9293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 тра, 2022 20:27
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2943)
31.05.2022 11:01
ФОП (251)
31.05.2022 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.