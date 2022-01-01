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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 09:55
Re: Альфа-Банк
Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
Додано: Вів 31 тра, 2022 10:00
Re: Альфа-Банк
А яка там напруга, 380В?
МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова
А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать!
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 31 тра, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 тра, 2022 10:01
это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться
если кредит платный - гасить однозначно.
если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
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